Нацбанк опустил курс гривни на среду

Официальный курс НБУ на 19 сентября: 100 USD – 2815.1007 грн; 100 EUR – 3292.8233 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2815.1007 (18 сентября – 2812.6754)

100 EUR – 3292.8233 (18 сентября – 3282.6735)

Во вторник, 18 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,14/28,16 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, во второй половине дня гривня практически отыграла утреннее падение, и текущие котировки только на 1 копейку ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,94/32,96 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1525 грн/долл.