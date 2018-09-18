В Украине в первом полугодии реализовали донорские проекты на $5 миллиардов

Общие объемы международной технической помощи в январе-июне, без учета объемов Чернобыльского фонда, увеличились по сравнению с первым полугодием 2017 года на 12,8%.

Международные партнеры реализовали донорские проекты в Украине в первой половине 2018 года на общую сумму 4,9 млрд долл., сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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В сообщении отмечается, что Минэкономразвития проанализировало реализацию проектов международной технической помощи за шесть месяцев 2018 года. Отчет составлен на основании мониторинга, предоставленного их бенефициарами.

«В первом полугодии 2018 года в Украине действуют 477 проектов в рамках международной технической помощи (МТП) общей сметной стоимостью в 4,9 млрд долл. При этом 1,3 млрд долл. из указанной суммы финансируются из Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности», - говорится в сообщении.

Общие объемы международной технической помощи в январе-июне (без учета объемов Чернобыльского фонда) увеличились по сравнению с первым полугодием 2017 года на 12,8% - до 3,5 млрд долл.

Крупнейшими по объемам финансирования донорами, предоставляющими международную техническую помощь Украине, являются США - 1,7 млрд грн (102 проекта), ЕБРР – 719,8 млн грн (38 проектов), ЕС – 382,8 млн долл. (176 проектов), Германия – 342,3 млн долл. (31 проект), Канада - 142,2 млн долл. (16 проектов).

При этом в первом полугодии на национальную безопасность и оборону было направлено 1,1 млрд долл. (31%), ядерную безопасность (без учета Чернобыльского фонда) - 842, 2 млн долл. (23%), управление и гражданское общество - 431 млн долл.(12%), региональное развитие – 285,9 млн долл. (8%), восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - 192, 6 млн долл. (5%), энергетику и энергоэффективность – 149,4 млн долл. (4%), образование и науку – 106,3 млн долл. (4%), здравоохранение – 103,8 млн долл. (3%).

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина привлекла 928,3 млн долл. международной технической помощи, что на 321 млн долл. меньше, чем по итогам 2016 года.

Техническая помощь международных партнеров Украине по итогам 2016 года выросла на 270,5 млн долл. и составила 1,245 млрд долл.

В 2018 году Украина планирует привлечь 715,4 млн долл. международной технической помощи.