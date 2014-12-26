Яресько: без бюджета до Нового года не будет денег от доноров
14:04, 26 декабря 2014Финансы
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Без принятия парламентом государственного бюджета на 2015 год до конца этого года Украина может остаться без финансовой поддержки международных доноров
Международные доноры откажутся одалживать деньги, если не примут бюджет - Яресько / Фото УНИАН
Об этом заявила министр финансов Наталия Яресько на пресс-конференции в Кабинете министров.
По ее словам, в случае непринятия госбюджета до конца этого года страна сможет жить по системе «1/12», когда текущие расходы госбюджета финансируются в рамках назначений прошлого года.
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«Без бюджета не будет финансовой поддержки, которую мы ждем и в которой очень нуждаемся», - сказала Яресько.
Ранее в Раде Яресько подчеркивала, что можно всем пойти в отпуск, но отсутствие бюджета приведет к коллапсу страны.
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