Яресько: без бюджета до Нового года не будет денег от доноров

Об этом заявила министр финансов Наталия Яресько на пресс-конференции в Кабинете министров.

По ее словам, в случае непринятия госбюджета до конца этого года страна сможет жить по системе «1/12», когда текущие расходы госбюджета финансируются в рамках назначений прошлого года.

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«Без бюджета не будет финансовой поддержки, которую мы ждем и в которой очень нуждаемся», - сказала Яресько.

Ранее в Раде Яресько подчеркивала, что можно всем пойти в отпуск, но отсутствие бюджета приведет к коллапсу страны.