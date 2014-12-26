Яресько: без бюджета до Нового года не будет денег от доноров

14:04, 26 декабря 2014
Финансы
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Без принятия парламентом государственного бюджета на 2015 год до конца этого года Украина может остаться без финансовой поддержки международных доноров

Фото УНИАН

Об этом заявила министр финансов Наталия Яресько на пресс-конференции в Кабинете министров.

По ее словам, в случае непринятия госбюджета до конца этого года страна сможет жить по системе «1/12», когда текущие расходы госбюджета финансируются в рамках назначений прошлого года.

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«Без бюджета не будет финансовой поддержки, которую мы ждем и в которой очень нуждаемся», - сказала Яресько.

Ранее в Раде Яресько подчеркивала, что можно всем пойти в отпуск, но отсутствие бюджета приведет к коллапсу страны.

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