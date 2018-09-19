Крупнейший банк Дании подготовил отчет об отмывании денег из России и других постсоветских стран

По недавним сообщениям СМИ, до 150 миллиардов долларов могли пройти через отделения датского банка в Эстонии.

Крупнейший банк Дании Danske Bank должен обнародовать большой отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды евро из России и других стран – бывших республик СССР.

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Отчет, который Danske Bank обнародует 19 сентября, должен осветить основные проблемы отмывания денег, а также неспособность европейских регуляторов устранить эту проблему, в частности в странах Балтии, передает «Радио Свобода».

По недавним сообщениям СМИ, до 150 миллиардов долларов могли пройти через отделения датского банка в Эстонии.

Ранее в этом месяце Wall Street Journal сообщила, что правоохранительные органы США проводят расследование в отношении отмывания денег через Danske Bank.

Ранее в этом году власти США обвинили латвийский банк ABLV в сокрытии отмывания денег, что привело к банкротству банка после того, как ему отказали в финансировании.