Нацбанк разрешил дочерней компании lifecell осуществлять денежные переводы

Компания "Пейселл" получила статус платежного оператора.

Национальный банк Украины зарегистрировал платежного оператора «Пейселл», который принадлежит украинскому мобильному оператору lifecell (ООО «Лайфселл»).

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Как указывается на сайте НБУ, компании «Пейселл» разрешено выполнять операционные, информационные и другие технологические функции по переводу средств.

Такое решение Нацбанк принял 17 сентября.

Как сообщал УНИАН,в начале сентября один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» совместно с национальной платежной системой «ПРОСТИР» запустил собственную платформу мобильных платежей и денежных переводов «Смарт-Гроши».

Справка УНИАН. ООО «Лайфселл» на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcel.