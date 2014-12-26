Курс российского рубля снова упал

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 13:10 пятницы вырос на 1,74 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 54,29 рубля, а курс евро увеличился на 1,75 рубля до 66,3 рубля, передает ТАСС.

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При этом в начале сегодняшних торгов рубль рос шестую торговую сессию подряд. Курс доллара к рублю в начале сегодняшних торгов на Московской бирже падал на 89 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достигал отметки 51,66 рубля, а курс евро к рублю уменьшался на 1,51 рубля до 63,04 рубля.

Напомним, вчера рубль немного вырос из-за сокращения деловой активности в католическое Рождество.