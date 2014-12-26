Министр финансов РФ посоветовал россиянам забыть о старом курсе рубля

Курс рубля находит новое равновесное положение при цене на нефть в 60 долларов за баррель, курса 30 рублей за доллар уже не будет, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

"В условиях цены нефти 60 (долларов) рубль находит свое равновесное положение… Мы не выйдем на курс около 30, но главное, чтобы рубль был стабилен", — сказал он.

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Курс рубля после резких скачков предыдущих дней в пятницу стабилизируется на фоне неопределенной динамики нефтяных цен, пытающихся удержаться около 60 долларов за баррель марки Brent.