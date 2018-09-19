Гройсман назвал главные задачи Кабмина

По словам премьер-министра, главными задачами для Кабмина являются рост ВВП и обеспечение национальной экономики квалифицированными кадрами.

Главными задачами для Кабинета министров Украины на сегодня являются обеспечение роста экономики, что выражается в поддержке ведущих отраслей, а также обеспечение страны квалифицированными кадрами.

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Об этом во время заседания правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Рост экономики – это самое главное задание. Далее – поддержка тех секторов, которые имеют потенциал к росту, а также обеспечение национальной экономики квалифицированными украинскими кадрами. Это те задания, которые мы должны выполнять в дальнейшем», - сказал он.

По словам премьера, особое внимание нужно уделить развитию агропромышленного комплекса, который формирует вместе с переработкой 17% ВВП. Гройсман указал на то, что правительство должно создать условия для развития фермерства.

Как сообщал УНИАН, Госслужба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – до 3,8% с 3,6% согласно оперативным данным, обнародованным в августе.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,2% при инфляции 11%, Всемирный банк - 3,5% при инфляции 10%.