Рада ратифицировала соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы

Программа предусматривает реализацию совместных проектов трансграничного сотрудничества, направленных на социально-экономическое развитие украинской части Дунайского региона.

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной, Венгрией и Европейским Союзом о финансировании Дунайской транснациональной программы на сумму 5 млн евро.

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За принятие законопроекта №0196 «О ратификации соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы» проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«В случае ратификации соглашения ЕС предоставит Украине на бесплатной основе 5 млн евро для проектов Дунайской транснациональной программы… Программа является одним из финансовых инструментов Европейского Союза по реализации стратегии ЕС для Дунайского региона», - сказал замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Вячеслав Негода, докладывая по законопроекту.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Украина, Венгрия и Европейский Союз подписали Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы на сумму 5 млн евро.

Финансирование проектов будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: повышение готовности к управлению экологическими рисками в Дунайском регионе; повышение конкурентоспособности для бизнеса и социальных инноваций; содействие устойчивому использованию природного и культурного наследия и ресурсов; повышение инвестиционной способности для решения основных общественных проблем.

Мероприятия, которые будут осуществлены для выполнения программы, предусматривают реализацию совместных проектов трансграничного сотрудничества, направленных на социально-экономическое развитие украинской части Дунайского региона (Киевская, Одесская, Ивано-Франковская и Закарпатская области), что, в свою очередь, будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.