В России хотят новых отсрочек в ассоциации Украины и Евросоюза

В Москве не исключают, что по некоторым направлениям экономического взаимодействия Украины и России в экономической сфере переходные периоды будут увеличены в ходе переговоров об имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом заявил в ходе видеомоста постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, пишет ТАСС.

"Отсрочка вступления в силу соглашения об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом была сделана не для того, чтобы улеглась пыль вокруг политических решений, она сделана для переговоров. Если в их процессе не удастся даже устранить все риски экономики России, стран Таможенного союза и самой Украины, то мы хотя бы сможем их понять", - сказал он.

"Надеемся, что в ходе переговоров большинство наиболее серьезных рисков будут устранены. Возможны разные варианты решения, в том числе продление переходных сроков", - продолжил дипломат.

Читайте такжеЛукашенко пожаловался, что свободного движения товаров в Таможенном союзе "как не было, так и нет"Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Также документ должны ратифицировать все страны-члены ЕС.