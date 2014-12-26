Москва заявила о выплате Украиной $75,5 млн по облигациям Януковича

Украина осуществила в декабре выплату второго купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2013 года в размере 75,5 миллиона долларов, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передают РИА Новости.

Выплата проведена по облигациям, выпущенным в декабре 2013 года на общую сумму 3 миллиарда долларов с погашением в 2015 году по ставке 5% годовых.

"Заплатили своевременно, в полном объеме, согласно условиям размещения", — сказал Силуанов журналистам.

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Напомним, о покупке Россией украинских облигаций на сумму 15 млрд долларов президент РФ Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем 17 декабря 2013 года.