Ирландия взыскала с Apple более 14 миллиардов евро недоплаченных налогов

Перечисленные средства хранятся на специальном счете в Ирландии. Эти средства будут там находиться, пока не закончится период рассмотрения апелляций со стороны Apple и ирландских властей на решение Еврокомиссии.

Европейская комиссия намерена отозвать судебные иски против Ирландии после того, как Дублин взыскал 14,3 млрд евро недоплаченных налогов и процентов с американского технического гиганта Apple. Об этом написала в Twitter еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

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"Сегодня министр финансов Ирландии Паскаль Донохью подтвердил полное возмещение 14 млрд евро незаконной помощи компании Apple (неуплаченные налоги). Хорошо. Таким образом, мы можем закрыть судебный иск о возмещении", - написала Вестагер.

Как пишет «Европейская правда», правительство Ирландии сообщило, что взыскало с Apple 13,1 млрд евро в качестве недоплаченных налогов и 1,2 млрд евро в качестве процентов.

Перечисленные средства хранятся на специальном счете в Ирландии. Эти средства будут там находиться, пока не закончится период рассмотрения апелляций со стороны Apple и ирландских властей на решение Еврокомиссии. В Ирландии ожидают, что процесс может затянуться на несколько лет.

В 2016 году Европейская комиссия потребовала от Apple возместить правительству Ирландии незаконные налоговые субсидии. Комиссия выяснила, что льготы со стороны Ирландии, где Apple имеет штаб-квартиру, привели к значительному снижению налоговых выплат со стороны компании.

По ее данным, такой подход власти стал причиной падения эффективной ставки налога на прибыль Apple от прибыли в Европе в 2014 году до менее 1%. В Ирландии не согласны с выводами Еврокомиссии.

В Ирландии базовая ставка налога составляет 12,5% и является самой низкой в ​​странах Западной Европы. В связи с этим в страну активно заходят американские компании, которых сейчас насчитывается более 700.