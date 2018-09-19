Фонд гарантирования продлил ликвидацию еще двух банков

Ликвидация "Пивденкомбанка" и банка "Столичный" продлевается еще на год.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию банков "Пивденкомбанк" и "Столичный" на один год.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "Пивденкомбанка" продолжается до 25 сентября 2019 года, банка "Столичный" - до 20 сентября 2019 года включительно.

Также сообщается, что на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидаторов банков – Игоря Костенко и Владимира Кухарева.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал ликвидацию "Пивденкомбанка" в сентябре 2014 года. Банк работал на рынке Украины с 1990 года. Его основным владельцем был Руслан Цыплаков, которого СМИ называли близким другом сына экс-президента Украины Виктора Януковича - Александра.

Ликвидация банка "Столичный" проводится с сентября 2015 года. Банк работал на рынке Украины в качестве Сумского регионального банка с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов.