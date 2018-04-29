Страховой рынок Украины: балансируя на краю пропасти

2014 год стал экзаменом на прочность всех сфер экономики нашей страны, включая страховой рынок, который за годы своего существования в независимой Украине так и не смог нарастить значимых объемов. К ряду уже традиционных проблем со сложностью и прозрачностью ведения бизнеса добавились дополнительные - экономические.

Прежде всего, ударом для страховых компаний стала потеря 20% рынка продаж из-за аннексии Крыма и спровоцированной Россией войны на Донбассе. Большая часть промышленности и крупных предприятий находятся в зоне, подконтрольной боевикам, поэтому премии у страховщиков, в портфеле которых львиную долю занимало корпоративное страхование, значительно сократились.

Кроме этого, страховщики стали жертвой финансового состояния банковской системы. Резервы страховых компаний, то есть, средства, необходимые для обеспечения платежеспособности рынка, размещаются, в том числе, на депозитах в банках. Но как все средства юридических лиц эти деньги не подпадают под какие-либо гарантии. Так,

вследствие неплатежеспособности ряда банков возникла задолженность перед страховщиками в размере более 72,3 млн грн.

«Ситуация является системной проблемой и требует принципиального решения», - считает президент Лиги страховых организаций Украины Александр Залетов.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась во время банковского кризиса в 2008-2009 годах и привела к банкротству ряда крупных страховщиков, которые так и не смогли вернуть депозиты из проблемных банков.

Невозможность возврата средств усугубляется срочной необходимостью докапитализации страховых компаний. По оценкам экспертов, сумма, необходимая компаниям только для выполнения норм законодательства, превышает 1 млрд грн. При этом страховщики неоднократно заявляли, что большинство акционеров не видят перспектив работы в ближайшее время и не готовы поддерживать собственные компании и вливать дополнительных средства. А без финансового запаса прочности в виде ресурсов акционеров при росте убыточности страховые компании начнут «ложиться» с астрономической скоростью. Все предпосылки для этого уже есть.

Рост потерь

По прогнозам Лиги страховых организаций Украины, доля страхования в ВВП страны по итогам 2014 - 2015 годов снизится до рекордных 0,7%. При этом, по данным организации, даже в кризисном 2010 году этот показатель составлял не менее 1,1%. Страховщики также прогнозируют сокращение сборов чистых страховых премий по итогам 2014 года до 17 млрд грн, что на 21% меньше, чем в 2013 году.

«Из-за сложившейся политической и экономической ситуации в Украине доходы украинцев и компаний ощутимо сократились, это в полной мере отразилось на страховом рынке. Его объемы упали», - отмечает генеральный директор страховой компании «Allianz Украина» Андрей Мужук.

Низкие обороты украинского страхового рынка делают этот вид финансовых услуг низко рентабельным. При таких незначительных объемах рынка обесценивание национальной валюты почти в 2 раза страховщики ощутили особенно остро.

Основное снижение собранных премий произошло по видам страхования, тесно связанным с курсом доллара. Прежде всего, это - «Зеленая карта», страхование выезжающих за рубеж, автострахование и медицинское страхование. Но если по показателям собранных премий из-за курсовых колебаний указанные виды страхования могут продемонстрировать рост, то по количеству заключенных договоров наблюдается резкое снижение. Так, в 2014 году количество автомобилей, застрахованных по КАСКО, снизилось в два раза и, предположительно, по итогам года объем страхования составит 2,7 млрд грн, приблизившись к уровню 2010 года.

«Резкое сокращение заключаемых договоров КАСКО связано с тем, что люди выходят из купленных в кредит в 2008 году машин», - поясняет председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав Черняховский.

По, его словам, несмотря на то, что страховые компании пытаются сдержать рост цен на страховые продукты, количество клиентов стремительно сокращается.

«Люди видят цены в два раза выше, чем в прошлом году, и уходят. Они не готовы платить. Лишних денег сейчас нет», - отмечает эксперт.

Аналогичная ситуация сложилась в сегменте автострахования ОСАГО. Эксперты прогнозируют сокращение рынка по итогам 2014 года с 2,5 млрд грн до 2,4 млрд грн при значительном росте уровня выплат. Они связывают падение с ситуацией на востоке страны, где традиционно были большие объемы продаж. При этом, по прогнозам страховщиков, в ближайшие месяцы рынок может потрясти два громких банкротства крупных страховых компаний со значительным портфелем ОСАГО.

«Груз выплат от страховщиков-банкротов ляжет на Моторное бюро, в котором денег нет. И это может стать причиной дополнительного поднятия тарифов», - рассказывает один из страховщиков. По его прогнозу, обязательства компаний-банкротов могут достигнуть свыше 300 млн грн.

Без присмотра

Несмотря на критическое состояние и рост проблемных компаний, более трех месяцев рынок работает без регулятора - Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. После увольнения в октябре 2014 года трех из пяти членов Нацкомфинуслуг регулятор остался без необходимого для принятия решений кворума. А в ноябре комиссия лишилась и главы, и.о. председателя Нацкомфинуслуг Максим Поляков был избран народным депутатом.

«Таким образом, государство не выполняет свои функции, не выполняются функции надзора и контроля, не вводятся временные администрации, огромное количество жалоб, проверок нет, каждый творит все, что хочет», - отмечает Черняховский.

При этом страховщики считают, что с «устранением» Нацкомфинуслуг не поменялось ничего.

«Радоваться или не радоваться, что нет регулятора? А он вообще был? Три месяца нет регулятора – никто не заметил», - констатирует глава правления страховой компании «Инго Украина» Игорь Гордиенко.

По мнению участников рынка, регулятор никогда не помогал в работе, вместо пруденциального надзора, обеспечивающего стабильность финучреждений, осуществлял только административный контроль, проводил огромное количество разрешительных процедур. Так, в соответствии с законодательством, регулятор обладает полномочиями по формальным признакам изъять лицензию у любой компании. Например, регулятор 8 октября 2014 года неожиданно приостановил действие лицензии на ведение деятельности страховой группы «ТАС» - за частично невыплаченную пеню. Компания смогла вернуть лицензию 16 октября, обратившись в суд. Эксперты отмечают, что регулятор, благодаря несовершенному законодательству, держит под страхом аннулирования лицензии большинство отечественных компаний, что является основным элементом коррупции.

Поэтому страховщики выступают за полный пересмотр всех функций и инструментов надзора регулятора и ожидают, что в новый состав комиссии, впервые за всю его историю, придут квалифицированные кадры с пониманием рынка и его проблем, реалий работы.

Год бы продержаться...

Даже после реформы регулятора страховщики не ожидают каких-либо признаков оздоровления рынка на ближайшую перспективу. Неутешительные итоги 2014 года спровоцируют в 2015 году дальнейшее сокращение объемов страхового бизнеса.

Эксперты прогнозируют рост цен на страховые продукты и, как следствие, снижение количества заключенных договоров во всех сегментах рынка.

По мнению Черняховского, в 2015 году страховые компании сосредоточатся на привлечении корпоративных клиентов, которым по роду деятельности необходима обязательная страховка.

«Будет большая толкотня за рынок корпоративных клиентов и на рынке обязательных видов страхования, демпинг, нечестное ведение бизнеса», - прогнозирует он.

В виду этого эксперты считают, что страховое сообщество в 2015 году будет лоббировать создание новых обязательных видов страхования, и это вынудит граждан воспользоваться услугами страховиков. К примеру, в Украине может появиться обязательное страхование ответственности туроператоров — соответствующий проект постановления Кабмина готовят страховщики и туроператоры. Аналогичная ситуация может произойти и с обязательным страхованием ответственности застройщиков, которые активно приглашают страховщиков обсудить условия партнерства.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 2015 год, по всей видимости, будет самым сложным для страхового рынка. Но те компании, которые справятся с вызовами, станут флагманами украинской страховой отрасли в последующие годы.

Ксения Обуховская (УНИАН)