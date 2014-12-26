Visa прекратила обслуживать карты в оккупированном Крыму

Об этом говорится в многочисленных сообщениях на форумах полуострова, передает Watcher.

В частности, пользователи севастопольского форума пишут, что не могут снять средства со своей карты российского Сбербанка. Кроме того, заблокированы также карты Visa любых других банков, даже зарубежных: банкоматы показывают ошибку и невозможность обслуживания карты клиента.

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Вероятнее всего, таким образом вступили в силу новые санкции США, которые были подписаны Бараком Обамой 19 декабря. В связи с новыми ограничениями, власти США запрещает американским компаниям проводить любую деятельность на территории Крыма, который был аннексирован Россией и де-факто остается под ее контролем. Для примера, одна из крупнейших фриланс-бирж в мире также заблокировала аккаунты пользователей из Крыма и заморозила их средства.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия может лишить Visa и MasterCard права выбирать расчетные банки.