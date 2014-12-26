Банк сына Януковича признан неплатежеспособным

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел с 26 декабря временную администрацию в "УкрБизнесБанк" на основании решения Национального банка Украины от 25 декабря о признании этого банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

"УкрБизнесБанк" стал 33-м банком, который НБУ отнес к категории неплатежеспособных.

Фонд ввел временную администрацию сроком на три месяца (до 25 марта 2015 года) и назначил временным администратором Игоря Бобчука.

Справка УНИАН. АБ «УкрБизнесБанк» (Донецк) зарегистрирован Национальным банком Украины в мае 1993 года.

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Председателем правления банка с 2003 по 2010 год являлся экс-глава Национального банка, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. В СМИ банк называют подконтрольным сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру Януковичу.