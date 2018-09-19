НБУ начал предоставлять банкам данные из кредитного реестра

Информация предоставляется бесплатно в режиме реального времени.

Национальный банк Украины с 1 сентября предоставил банкам возможность получать информацию из своего кредитного реестра, созданного согласно действующему с 4 марта текущего года закону.

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Как сообщается на сайте НБУ, речь идет об информации относительно должников, условий кредитных операций, выполнения обязательств по таким операциям, класса должников.

Регулятор напомнил, что информация предоставляется банкам бесплатно в режиме реального времени.

По оценкам НБУ, использование банками информации из кредитного реестра будет способствовать снижению кредитного риска, формированию конкурентной рыночной среды и повышению безопасности банковских операций.

Также сообщается, что с 1 января 2019 года банки будут обязаны использовать информацию из кредитного реестра НБУ для оценки кредитных рисков.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале 2018 года приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

В конце сентября 2017 года Национальный банк в рамках подготовки к запуску кредитного реестра постановлением №94 изменил формы статистической отчетности банков о кредитовании, обязав банки подавать отчетность по новой форме в тестовом режиме с 1 октября.