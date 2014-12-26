Просроченные кредиты россиян к началу декабря превысили 881 миллиард рублей

Эта сумма составляет 8,1 процента от общей суммы выданных кредитов, сообщает snob.ru со ссылкой на сайт центробанка РФ.

Всего с начала 2014 года просроченная задолженность выросла более чем в полтора раза. По итогам ноября просроченным оказался каждый шестой кредит. По оценкам коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», задолженность россиян может увеличиться в 2015 году еще на 60 процентов.

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Платежная дисциплина россиян ухудшилась в декабре. При этом и прирост кредитов сокращается, с начала года он составил всего 13,2 процента против 24,8 процента в 2013 году.

Общий объем кредитов физлиц с начала года вырос на 14,6 процента до 10,9 триллиона рублей. В ноябре он увеличился на 96,6 миллиарда. 78 процентов кредитов и 90 процентов непогашенных своевременно сумм приходится на потребкредиты, предоставляемые в точках продаж, нецелевые кредиты и кредиты по кредитным картам.

Ранее УНИАН сообщал, что на 1 ноября 2014 года просроченная задолженность россиян по кредитам обновила трехлетний максимум, составив 869,9 млрд рублей.