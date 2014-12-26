Дефицит платежного баланса Украины в ноябре вырос почти на $2,6 млрд

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в ноябре 2014 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 2,584 млрд долл.

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Дефицит текущего счета в ноябре сократился до 414 млн долл., что было обусловлено сокращением товарного дефицита вследствие превышения темпов падения импорта товаров над экспортом.

Экспорт товаров в ноябре по сравнению с октябрем снизился на 4,1% - до 4,1 млрд долл., преимущественно за счет снижения цен на основные экспортные товары. Импорт товаров сократился на 5,3% - до 4,6 млрд долл., что было обусловлено ослаблением реального обменного курса гривни и низкой экономической активностью.

Дефицит капитального и финансового счета в ноябре составил 2,2 млрд долл., в частности, из-за выплат задолженности НАК "Нафтогаз Украины".

Чистые выплаты по кредитам и облигациям составили 443 млн долл. Чистые погашения частного сектора сократились до 715 млн долл. (в октябре - 2 млрд долл.), в то же время, Украина получила официальное финансирование от ЕС в размере 255 млн евро.

По прямым иностранным инвестициям наблюдается чистый приток средств в размере 81 млн долл. Впервые со второго квартала в ноябре наблюдалось сокращение наличности вне банковской системы на 30 млн долл.

Вследствие формирования сводного дефицита платежного баланса международные резервы сократились до 10 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на 1,8 месяца.

Ранее УНИАН сообщал, что платежный баланс Украины в январе-октябре 2014 года сведен с дефицитом 8,460 млрд долл. против профицита в 1,054 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

Также сообщалось, что платежный баланс Украины в январе-сентябре 2014 года сведен с дефицитом 4,945 млрд долл. против профицита в 1,546 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

По оперативным данным НБУ, в сентябре 2014 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 358 млн долл.

Платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как в 2012 году платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.