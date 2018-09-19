В четверг в Украине подешевеют доллар и евро

Официальный курс НБУ на 20 сентября: 100 USD – 2812,0205 гривни; 100 EUR – 3280,7843 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2812,0205 (19 сентября – 2815,1007)

100 EUR – 3280,7843 (19 сентября – 3292,8233)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,07/28,10 гривни/доллар.

Текущие котировки не изменились с середины торгов, оставаясь на 8 копеек выше уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,73/32,76 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1257 гривни/доллар.