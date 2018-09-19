Теневой рынок топлива лишил Украину 25 миллиардов гривень налогов - глава Счетной палаты

По словам главы Счетной палаты, эти деньги можно было бы направить на решение важных проблем.

Из-за существования теневого рынка бензина и дизельного топлива Государственный бюджет Украины в этом году недополучил поступлений на сумму около 25 миллиардов гривень.

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Об этом на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Государственный бюджет недополучил в этом году около 25 миллиардов гривень от теневого бензина. Я более чем уверен, что было бы легче и финансировать разные программы, и Минфину легче было бы распределять свои статьи, и социальная сфера могла бы быть намного успешнее", - сказал он, добавив, что члены Счетной палаты получили такую цифру по специальной формуле.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабинета министров в июле премьер Владимир Гройсман описал одну из популярных теневых схем по ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. По его словам, в нейтральные воды входят танкеры с топливно-смазочными материалами, потом к ним подходят небольшие суда, забирают эти топливно-смазочные материалы. После этого без растаможки и легализации этот товар попадает на автозаправочные станции. Тогда глава правительства заявил, что это является "многомиллиардной схемой".

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.