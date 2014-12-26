Гривня на межбанке немного укрепилась
18:00, 26 декабря 2014Финансы
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В пятницу, 26 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов укрепились до 16,01/16,21 грн/долл. против 16,03/16,23 грн/долл. на открытии торгов.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке активизировались.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,50/19,73 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2960/0,3020 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 15,8308 грн/долл., к этому часу было заключено 306 соглашений, объем торгов вырос в 3,4 раза - до 384,60 млн долл.
Напомним, 23 декабря гривня на межбанке укрепилась до 16,20 за доллар.
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