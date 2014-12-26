Вслед за Visa операции в оккупированном Крыму приостановила и MasterCard

Об этом сообщили в компании MasterCard, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что свои услуги крымским банкам из-за санкций США в отношении региона перестала оказывать международная платежная система Visa.

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В ЦБ РФ заявили, что банки Крыма продолжают работать в обычном режиме. "Российские кредитные организации, действующие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, работают в обычном режиме, обеспечивая доступ физических и юридических лиц к получению банковских услуг, в том числе открытию банковских счетов, переводу средств по счетам, приему и снятию денежных средств", - уточнили в Банке России.

Ранее УНИАН сообщал, что в России банки, выпускающие карты Visa и MasterCard, заставят работать через Национальную систему платежных карт.