Баланс года: выстояли агрессию России и осилим реформы

2014 год выдался крайне сложным для Украины. На 23 году независимости наша страна испытала немало вызовов – вдохновляющих и устрашающих, неожиданных и ожидаемых, болезненных и дающих импульс к развитию. Многое было для нас впервые - аннексия Крыма, затяжная, развязанная соседним государством кровавая война на востоке. Но при этом впервые четко установлен внешнеполитический курс: Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и отказалась от внеблокового статуса, вошла в отопительный сезон без «Газпрома».

Мы собрали самый большой за 20 лет урожай и начали активно продавать продукты питания в Европе, но были вынуждены закупить для своих ТЭС африканский уголь, потому что Донбасс сознательно разрушили поддерживаемые Россией боевики. Мы впервые узнали, что такое «гибкий валютный курс», пережили стремительную девальвацию гривни и познали смысл фразы «шоковая терапия», когда получили коммунальные платежки с возросшими тарифами за воду и тепло.

Сейчас страна обсуждает едва ли не самый жесткий бюджет, который «режет» раздутые социальные льготы, готовится к сокращению доходов и понимает неизбежность массовых веерных отключений света, но при этом верит в лучшее. Чем запомнился уходящий 2014 год?

Кабмин «камикадзе»

Начало 2014 года ознаменовалось для Украины сменой власти. Расстрел «Небесной сотни» привел к полной «перезагрузке» элит и идеологий. В Верховной Раде была сформирована новая парламентская коалиция, которая, в свою очередь, утвердила новый состав Кабинета министров. Его возглавил Арсений Яценюк, определивший своими первоочередными задачами возобновление переговоров с Международным валютным фондом и непопулярные реформы – от сокращения субсидий и льгот до повышения тарифов на газ для населения с последующим повышением цен на коммунальные услуги. «Я, вероятно, стану самым непопулярным премьером в истории Украины», - заявлял тогда Яценюк .

Он не соврал. В марте парламент принял правительственные законопроекты о секвестре бюджета и повышении налоговой нагрузки, которые готовились в самые сжатые сроки и фактически в «боевых» условиях. Бюджет трещал по швам, дефицит одного лишь Пенсионного фонда составлял 8 млрд грн, а в Крыму к тому времени «зеленые человечки» уже активно упражнялись в вежливости.

Парламенту не оставалось ничего, кроме как принять документы «по сокращенной процедуре»: альтернативой широкому и постатейному обсуждению был суверенный дефолт и политическое фиаско нового руководства страны.

Сложности ситуации Яценюк не скрывал. Своих министров он называл «камикадзе». И, в первую очередь, это относилось к представителям экономического блока – министру экономразвития и торговли Павлу Шеремете, министру финансов Александру Шлапаку и министру энергетики и угольной промышленности Юрию Продану. Эти трое, как заверял Яценюк, были готовы как никто другой пожертвовать личным рейтингом и политической карьерой, если того потребует ситуация.

А ситуация требовала. Шеремет, Шлапак и Продан отвечали за наиболее сложные сферы деятельности Кабмина, были наиболее востребованными спикерами и ушли из Кабмина «по собственному желанию». Но тогда, в марте, об отставках никто не думал. На повестке дня было подписание политической и экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, и работа с международными финансовыми институтами с целью получения кредитов и определения программы реформ.

Политическая часть Соглашение об ассоциации была торжественно подписана в Брюсселе, а основная программа помощи – в Вашингтоне. Многомиллиардный финансовый пакет для нашей страны включал двухлетнюю программу кредитования stand-by с МВФ объемом 17 млрд долл., кредит на проекты развития в 3,5 млрд долл. со Всемирным банком. По 1 млрд евро пообещали Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Деньги пошли сразу же: с мая по декабрь Украина получила 4,6 млрд долл. от МВФ, 2,5 млрд долл. - от Всемирного банка, порядка миллиарда евро от ЕС, разметила суверенные евробонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл., а также утвердила план получения миллиардных займов от ЕБРР и ЕИБ.

«Военная» макроэкономика

Однако, неоспоримый плюс Украины на внешней арене был существенно подорван внутренней бедой. В марте в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации. По оценкам правительства, предварительная сумма убытков от такой аннексии - 1 триллион 80 миллиардов гривень, или 68 млрд долл. по текущему курсу.

В апреле «под присмотром» Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях начали создаваться так называемые «народные республики». Из Донецка регулярно требовали «услышать Донбасс», но ответный голос официального Киева, не единожды призывавшего освободить захваченные боевиками административные здания, сдать оружие, а затем решить все спорные моменты за столом переговоров, остался не услышанным.

Очень скоро ежедневные траты на необъявленную войну достигли 100 млн грн. Потери экономического потенциала Украины составили не менее 20%. Только на восстановление освобожденных от боевиков территорий в Донецкой и Луганской областях стране, по самым скромным оценкам, нужно не менее 12 млрд грн в ценах августа-сентября.

Война «отбросила» Украину едва ли не на десятилетие назад. Последние статистические данные это подтверждают. Падение ВВП Украины в третьем квартале 2014 года, без учета оккупированного Крыма, по данным Госстата, достигло 5,3%. По итогам года показатель прогнозируют на уровне 7%. Спад промпроизводства к сентябрю достиг двухзначных цифр и в ноябре составил 16,3% по сравнению с ноябрем прошлого года. На треть вырос дефицит бюджета. Если по итогам 2013 года он составлял порядка 46,5 млрд грн, то в 2014 году, как отмечают в правительстве, дефицит будет не менее 68 млрд грн. Доходная часть только по налоговым поступлениям «просядет» на 15-16 млрд грн. При этом госдолг по итогам 2014 года перевалил за триллион гривен, а общие долговые платежи, выплаченные Киевом внешним кредиторам, составили 14 млрд долл.

Дефолта не будет?

Положение усугубилось значительным сокращением золотовалютных резервов. К концу 2014 года они снизились до критически низкого уровня - 9,9 млрд долл. При этом только на обслуживание внешнего долга и выплату долговых платежей Украине в 2015 году потребуется свыше 10 млрд долл.

Пополнить резервы пока нечем. Ключевой «донор» и кредитор Украины - Международный валютный фонд - не успел до конца 2014 года принять решения о выделении Киеву третьего транша кредита по программе stand-by. Правительство Украины ожидает в январе 2015 года миссию Фонда и уже по результату ее работы Совет директоров МВФ определит не только объем выделяемого транша, но и возможности пересмотра всей программы кредитования – от основных показателей результативности реформ до увеличения объема кредитования на 15 млрд долл.

Также в январе Киев рассчитывает провести большую донорскую конференцию с участием представителей правительств западных стран. Ее итогом должен стать план восстановления Украины и новый пакет финансовой помощи, объем которого официально не оговаривается.

При этом обсуждается сценарий развития ситуации в случае, если денег не будет. В конце декабря международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до преддефолтного уровня «ССС-» с негативным прогнозом. И хотя министр финансов Наталья Яресько поспешила заверить, что в Украине не дефолтное и даже не преддефолтное состояние, ситуация критическая.

Согласно правительственному проекту госбюджета на 2015 год, Кабмин предлагает провести обмен гособлигаций внутреннего займа, находящихся в собственности НБУ, на новые - со сроком обращения до 20 лет и по ставке до 5% годовых. Простыми словами, Кабмин вместо денег за свои же ОВГЗ предлагает Нацбанку новые бумаги.

«Голодные игры» с гривней

В феврале 2014 года Украина перешла к гибкому курсообразованию на валютном рынке. В результате, к концу года гривня обесценилась по отношению к доллару вдвое – до 15,85 грн/долл. Неофициальные курсы конвертации гривни в доллар достигли 22-25 грн/долл., и купить валюту можно только на «черном» рынке.

За год в Национальном банке трижды менялось руководство. И каждый раз при снижении курса валюты критики обвиняли менеджеров НБУ в некомпетентности. В то же время, участники рынка вспоминают, что гривня в своей истории уже девальвировала: почти в три раза в 1998 году - до 5 грн/долл., почти вдвое в 2008 году - до 8 грн/долл. И это при фиксированном курсе, до аннексии Крыма и войны на востоке!

Общая ситуация вынудила кредиторов и инвесторов приостановить поток валюты в нашу страну, что и вызвало ее дефицит и, как следствие, ее удорожание. Критическое снижение золотовалютных резервов потребовало от Нацбанка жестких административных мер на валютном рынке. Наиболее резонансными из них стали повышение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами - до 100% со снижением до 75%, ограничения на досрочную выдачу валютных депозитов и продажу наличной валюты населению, а также уже недействующий на сегодня запрет на покупку валюты под импорт без ввоза товара в Украину.

К концу 2014 года регулятор перешел к рыночно-административному регулированию курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов в небольших объемах. Но гривню это мало спасает: сбережения граждан обесценились, нагрузка по потребительским кредитам выросла пропорционально девальвации, инфляция в январе–ноябре подскочила до 21% с 0,5% на начало года.

При этом экспортеры не спешат заводить в страну валютную выручку в надежде продать ее подороже.

Банки ждут спасения

Банковская система также пребывала в кризисе. По данным отчетности Нацбанка, отток вкладов из банков за январь-ноябрь составил около 25% в гривневом эквиваленте по текущему курсу, в отдельных банках вкладчики изъяли до 50% депозитов. Ухудшилось обслуживание кредитов заемщиками, что спровоцировало рост просроченной задолженности в банках до 12%, по оценкам НБУ, и до 50% - по оценкам ряда экспертов, с учетом реструктуризированных кредитов.

Банкиры уже получили 22,4 млрд грн убытков и не решаются прогнозировать их объем по итогам года даже приблизительно. «Убытки банковской системы по итогам 2014 года будут огромными. В этом году отрицательный финансовый результат будет максимальным за все время работы банковского сектора», - считает руководитель общебанковских рисков банка «Финансы и Кредит» Николай Войткив. Предыдущий «рекорд» по убыткам банки зафиксировали в 2009 году - 31,5 млрд грн.

Убыточность стала одной из причин неплатежеспособности банков. С начала года Нацбанк признал «лопнувшими» 32 финучреждения, Фонд гарантирования вкладов приступил к выведению их с рынка. И это не предел, поскольку в начале декабря Фонд сообщил, что потенциально проблемными являются еще около 10 банков. «Это - застарелая проблема. Систему не чистили, и эти банки уже были практически «мертвы» длительный период времени», - подчеркивает первый замглавы НБУ Александр Писарук.

Эксперты утверждают, что восстановить жизнеспособность банковской системы можно, но это потребует не менее 170 млрд грн, из которых 134 млрд грн должны пойти на докапитализацию ведущих 35 банков страны.

Газ по реверсу и по суду

Не менее актуальной весь 2014 год оставалась тема энергетики. В апреле не признающий новую украинскую власть Кремль заявил о расторжении всех достигнутых ранее договоренностей, в том числе в газовой сфере. «Газпром» в одностороннем порядке, нарушая базовый договор от 2009 года, установил рекордную цену на «голубое топливо» для Украины в 485 долл. за тыс. кубометров. К маю начался затяжной процесс газовых переговоров с множеством раундов при содействии Европейской комиссии.

Российская сторона не шла на компромиссы. В начале лета, одновременно с прекращением поставок российского газа, правительство Украины вступило в ценовой спор с «Газпромом», подав судебные иски в Стокгольмский арбитраж, в том числе относительно пересмотра контракта на транзит российского газа по территории Украины. Киев акцентировал, что российский газовый гигант с 2009 года не выполняет своих обязательств - транспортировать не менее 110 млрд кубометров газа через Украину, что уже привело к потерям нашей страной порядка 5 млрд долл.

Но этим дело не закончилось. В июне «Газпром» полностью отключил Украину от поставок газа, и Киев был вынужден искать топливо в Европе – по реверсной схеме.

Топливо нашли. К началу октября в хранилищах удалось накопить порядка 17 млрд кубометров и сэкономить до 500 млн долл на газовых платежах – реверсный «европейский» газ оказался дешевле прямого «газпромовского».

Но полностью покрыть нужды за счет реверса не получилось. В конце октября Украине, ЕС и России удалось найти временное решение проблемы. В Брюсселе прошли переговоры, по итогам которых «Газпром» согласился снизить цену на газ для Украины до 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года и до 350 долл. на 1 квартал 2015 года. Договоренностей об условиях поставок газа и его цене после 31 марта 2015 года между Украиной и Россией нет. Стороны либо рассудит Стокгольмский арбитраж, либо нас ждут очередные газовые переговоры. Хотя украинская сторона больше не надеется на сговорчивость «Газпрома», и планирует в 2015 году обойтись вообще без российского газа, увеличив его закупки на европейском рынке.

Уголь под пулями и по импорту

Из-за войны на востоке Украина потеряла контроль над индустриальным Донбассом, который уже столетие является источником антрацитного угля, необходимого для производства значительной части электроэнергии страны. Уже в октябре Киев был вынужден искать антрацит на мировых рынках. Тогда же госкомпания «Укринтерэнерго» получила первый импортный уголь из Южно-Африканской Республики. Но заручиться долгосрочным контрактом с африканскими поставщиками не удалось: коррупционный скандал вокруг поставок импортного топлива свел объемы закупки до 250 тыс. тонн вместо миллиона.

Холдинг ДТЭК Рината Ахметова оказался расторопнее: с ноября 2014 года крупнейшая частная энергокомпания начала первые поставки угля из Австралии, а также «подобрала» остатки африканского угля, которые не смогло оплатить «Укринтерэнерго».

Однако законтрактованных импортных объемов все равно не хватает. По оценкам Минэнергоугля, Украина потеряла на Донбассе около 12 млн тонн угля. Еще 3 млн тонн остаются на складах украинских шахт и вывезти их невозможно: шахтерские поселки расположены в зоне АТО.

В этой связи Украина вывела построенные во времена СССР атомные блоки на максимальный режим работы и начала переговоры об импорте электроэнергии из России, Молдовы и Беларуси. А пока стороны договариваются, украинцы живут по графикам веерных отключений электроэнергии.

Аграрии двигают экономику

Главным внутриэкономическим плюсом страны в 2014 году стали достижения агросектора. Страна, по оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, собрала более 64 млн тонн зерна, побив тем самым прошлогодний рекорд в 63 млн тонн. Причем собрать урожай удалось с минимальными потерями. Более того, по прогнозам инвестиционной компании «АРТ Капитал», рост агросектора по итогам 2014 года составит порядка 3%.

Рекордный валовой сбор зерновых обеспечит, как ожидается, беспрецедентный по объемам экспорт зерна. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2014/2015 маркетинговом году украинские аграрии смогут поставить на внешние рынки 36,7 млн тонн зерновых. Половину этого объема уже вывезли.

Неплохим год выдался и для производителей масличных культур. Незначительно сократив урожай подсолнечника, Украина нарастила урожай сои, что также открыло для страны неплохие экспортные перспективы. В целом, экспорт зерна и масличных культур может составить 8 млрд долл.

Рост экспорта ждут и животноводы. Испытав серьезный удар от запрета поставок отечественной молочной продукции на российский рынок, украинские аграрии молниеносно переориентировались на другие рынки молока, масла и мяса, включая мясо птицы. При этом эксперты агрорынка отмечают, что тенденция роста экспорта животноводства сохранится и в 2015 году.

Новые Рада, Кабмин и бюджет. Новые перспективы?

В октябре 2014 года в Украине прошли парламентские выборы. Новая Рада создала новую коалицию, которая сформировала новый Кабинет министров, руководство которым снова доверили Яценюку. Он назвал свой новый Кабинет Кабинетом технократов, а главной задачей определил стабилизацию ситуации в Украине и создание условий для экономического роста.

В авангард преобразований, собранных в документ под названием «Программа работы правительства на 2015-2017 годы», встали вчерашние иностранцы – министр финансов, американка Наталья Яресько и министр экономразвития литовец Айварас Адромавичус.

Инвестиционные банкиры в прошлом уже дали понять, что к трудным решениям готовы. Абромавичус, едва вступив в должность, вдвое сократил количество департаментов в своем ведомстве и назвал в числе приоритетов приватизацию госкомпаний и реорганизацию тех государственных предприятий, которые из соображений госбезопасности продавать нельзя.

Не менее жестко повела себя и глава Минфина. Представляя в парламенте проект госбюджета на 2015 год и изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, она одной фразой заставила парламентариев голосовать за необходимый пакет реформ. «Сколько можно повторять одно и то же, ситуация очень сложная. Вы все сейчас можете ничего не принимать, уйти в отпуск, но тогда страна останется без бюджета и все, конец!», - сказала Яресько.

По мнению правительства, увезти страну от катастрофы означает принять 44 экономических законопроекта и определиться с бюджетом, параметры которого крайне жесткие, но они согласованы с международными партнерами. Кабмин не просто предлагает затянуть пояса, он предлагает изменить базу налогообложения и отношение граждан к социальным преференциям в виде льгот, высоких пенсий, компенсаций и субсидий. Помощь государства отныне будет адресной и только тем, кто в ней действительно нуждается. При этом налоги будут платить все и со всех доходов, включая пенсионеров, чьи пенсии превышают три минимальные зарплаты. Иначе, конец действительно реален.

Украинцам в очередной раз дали шанс полностью изменить страну, заложить фундамент, который позволит не бороться на площадях и улицах с последствиями политических и экономических просчетов, а не допускать причин их возникновения. Упустить этот шанс - значит усугубить весь накопленный негатив: от коррупции и социальной несправедливости до теневых зарплат и уклонения от уплаты налогов. Возможности исправить ситуацию есть, и их нужно использовать. Дальше их может попросту не представиться.

Олеся Сафронова, Ольга Гордиенко, Артем Белоусов, Яна Брензей (УНИАН)