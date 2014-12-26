Прогнозировать курс гривни в следующем году должен Нацбанк - Яресько

«Вопрос курса – это к Национальному банку», - сказала она, отвечая на вопрос о том, каким будет курс гривни в следующем году.

«Я ожидаю: если мы стабилизируем финансовую систему, мы будет иметь стабильный курс», - добавила министр, в то же время не называя конкретных прогнозов.

Как сообщалось, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала специалистов Министерства экономического развития и торговли ответственными за формирование прогнозного курса гривни как одного из ключевых макропоказателей, на основании которых рассчитывался проект бюджета на 2015 год.

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Министр финансов Наталья Яресько, представляя в парламенте проект государственного бюджета на 2015 год, подчеркивала, что прогнозный курс гривни закладывался на основе консенсусных данных от экспертов инвестиционных банков и правительства. Минфин, по словам Яресько, от Национального банка Украины официальных прогнозов относительно валютного курса не получал.

В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк уточнил, что средний курс при расчете госбюджета-2015 составляет 17 грн/долл.

Ранее первый замглавы НБУ Александр Писарук заявлял, что Нацбанк не планирует давать правительству какие-либо прогнозы в отношении курса гривни к доллару для составления бюджета на следующий год, поскольку курс не является параметром денежно-кредитной политики, которую по Конституции Украины проводит Нацбанк.