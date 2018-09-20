В Киеве госпредприятие бесплатно передало землю стоимостью миллиард под застройку жилого комплекса - СМИ

Об этом свидетельствуют данные Детального плана территории, сообщает издание "Наші гроші".

По данным госкадастра, по адресу проспект Победы, 50 есть три участка общей площадью 6,87 га. Все они являются государственной собственностью и находятся в постоянном пользовании ГИ "Пресса Украины".

В 2016 году "Пресса Украины" издала письмо по размещению на ее участке жилищно-офисного комплекса. Она должна стать заказчиком строительства.

Издание отмечает, что если бы Госуправление делами продала застройщикам эти 6,87 гектаров, например, по 50 тыс долларов за "сотку", то государство бы получило за эту землю 34,35 млн долларов, или почти 1 млрд грн, отмесает ЕП.

Согласно ДПТ, участок по проспекту Победы, 50 выведут из категории промышленных территорий и переведут в категорию жилой многоэтажной застройки.

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В жилом комплексе запроектирован торговый центр, подземные паркинги, начальная школа на 220 учеников и детский сад на 160 детей.

Сейчас на этой территории находится ряд капитальных зданий и сооружений различной этажности, различного назначения (инженерные, технологические, коммунальные, административные). Заказчик ("Пресса Украины") планирует сохранить админкорпус. Помещение в здании "Прессы Украины" на Шулявке рассматривается под размещение Государственного бюро расследований.

Остальные корпусы "планируется демонтировать в связи с тем, что основные производственные и складские мощности издательства размещены в Киеве на участке по ул. Героев Космоса, 6 и 8а".

Отмечается, что рядом с участками "Прессы Украины" у входа на станцию ​​метро "Шулявская" расположен участок площадью 0,31 га. Этот участок Киевсовет сначала передал в аренду, а затем продал ООО "Ринко" в 2004 году за 2,5 млн грн.

Впоследствии в 2007 году Киевсовет отменил эти решения. Но фирма возвращать участок не собиралась - в том же 2007 году "Ринко" внесло 0,31 га в уставный фонд ООО "Шулявская", которое затем через суд добилось признания за ним права собственности на участок.

В июне этого года право застройки этого участка получил "Жилищно-строительный кооператив "Эксон Премьер Шулявская", созданный в апреле 2017 года.

Его учредителями значатся Иван Влад из Закарпатья, Йозеф Москович из Ирпеня и фирма "Эксон Групп" (Делавэр, США).

Учредителем ООО "Шулявка" является Виктор Слюсарь, подписантом - Сергей Перекрест. Они же являются учредителями ООО "Ринко".