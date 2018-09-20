Президент призвал работодателей повышать зарплаты украинцам

По словам Порошенко, это является действенным механизмом для предотвращения оттока рабочей силы из страны.

Президент Петр Порошенко призвал работодателей повышать зарплаты своим работникам в Украине, чтобы предотвратить отток рабочей силы из страны.

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Об этом он сказал во время ежегодного послания в парламенте о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Работодатели все чаще жалуются не на давление силовых органов, а на дефицит рабочей силы. Железный занавес на границе, как в советское время, никто ставить не будет. Дорогие работодатели, выход один – увеличивайте зарплаты, если хотите, чтобы украинцы не ехали за границу, а работали у нас", - сказал он.

При этом Порошенко дал понять, что работодателям придется увеличивать зарплаты, если они хотят выиграть конкуренцию за работников у европейских стран.

"По рынку зарплаты вы должны быть конкурентоспособными. Я уже говорил о том, что Украина становится частью единого европейского рынка труда. И тут тоже никуда не деться от конкуренции", - сказал он.

При этом во время выступления глава государства несколько раз указал на то, что трудовая миграция украинцев является болезненной для отечественной экономики.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует в этом году обеспечить рост средней зарплаты в Украине до 10 тысяч гривень.