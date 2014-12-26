В Еврокомиссии отказались комментировать украинский законопроект про увеличение пошлин

"Мы не комментируем проекты законов", - сказали собственному корреспонденту УНИАН сегодня в Европейской комиссии, отвечая на вопрос, как, в случае принятия, этот закон может повлиять на односторонние торговые преференции Европейского Союза для Украины.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря с третьей попытки приняла за основу правительственный законопроект о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительной импортной пошлины на 100 товарных групп, что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн.

Проектом закона предусматривается увеличение импортной пошлины на товары на 5-10%.

Комментируя необходимость принятия законопроекта, министр финансов Наталия Яресько отмечала, что предложенная мера является исключительно временной и согласована с Международным валютным фондом.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительный импортный сбор не противоречит принципам членства Украины во Всемирной торговой организации и не будет касаться импорта жизненно необходимых товаров – газа, угля, нефтепродуктов, гуманитарной помощи.

Сегодня, 26 декабря, Яресько заявила, что предложенные правительством меры по повышению налоговой нагрузки вынужденные, поскольку ситуация в экономике критическая, а импортная пошлина для стабилизации платежного баланса, вызвавшая такую бурную критику, - временная мера.