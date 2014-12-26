Поправки к Налоговому кодексу чреваты уничтожением производителей слабоалкогольных напитков - эксперт

С 2015 года в Украине могут резко увеличиться акцизы на алкогольную продукцию и табачные изделия. На слабоалкогольные напитки — ровно вдвое, на пиво — в 2,4 раза, а на крепкие спиртные напитки — на 45-48%. Нагрузка на производителей алкоголя возрастет и за счет включения в налогооблагаемую базу суммы НДС, сообщает Укррудпром.

“Рынок слабоалкогольной продукции так и не восстановился после кризиса 2008 года, когда на нем остались всего четыре основных игрока, — говорит президент Национальной ассоциации производителей слабоалкогольных напитков (НОВАК) Виктория Папазова. — А нового удара отрасль просто не вынесет”.

Как заявляет эксперт, в пересчете на чистый спирт доля слабоалкогольных напитков составляет чуть более 1% от объемов потребления. А эластичный спрос на них из всей спиртосодержащей продукции наиболее чувствителен к цене. Рост цены на 1%, по данным НОВАК приводит к снижению потребления на 1,8%. При увеличении акциза вдвое оно уменьшится на 48%. Это 44,1 млн. литров, или 1,387 млрд. гривен. Бюджет потеряет 163 млн. гривен поступлений от НДС при увеличении сборов от акцизов на 28 млн. гривен вместо прогнозируемых авторами законопроекта 400 млн. Если на протяжении 2009-2013 годов повышение средневзвешенной ставки акцизов в общей сложности на 31% увеличило рост поступлений в бюджет от производителей алкоголя на 137%, то последнее их увеличение, имевшее место в апреле, когда они выросли на 42,5%, принесло лишь 4,8%.

Среди негативных последствий производители слабоакогольной продукции называют увеличение доли нелегального рынка, составляющей в настоящее время до 40% против 20% в 2010 году, и переключение потребителей на крепкий алкоголь. А поскольку все ингредиенты, из которых изготавливаются слабоалкогольные напитки, не составляет труда приобрести самостоятельно, возникает соблазн заняться их производством в домашних условиях — в том числе и на продажу. О качестве продукта в этом случае говорить не приходится.

А вот потребность официальных производителей слабоалкогольных напитков в сельскохозяйственной продукции, используемой в качестве сырья, неизбежно, снизится. Не избежать и сокращений персонала на предприятиях отрасли, зачастую являющихся градообразующими, а то и закрытия некоторых из них.

Наконец, предлагаемое депутатами повышение акцизов не соответствует Бюджетному кодексу. Ставки должны увеличиваться через полгода после внесения поправок. Законопроект, внесенный в Раду в середине декабря, предполагает введение новых акцизов уже с 1 января.

Авторы законопроекта во главе с лидером “Самопомочи” Анной Гопко декларируют, что ратуют за сокращение потребления алкоголя, приближение к налоговым стандартам ЕС и увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. Однако результат рискует оказаться обратным желаемому, а ситуация до боли напоминает пресловутую антиалкогольную кампанию времен Горбачева.

НОВАК со своей стороны предлагает государству разработать совместный план увеличения ставок акцизов как минимум на 3-5 лет. К слову, именно пятилетний срок оговаривается и в соглашениях с Евросоюзом в части унификации стандартов.