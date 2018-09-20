Без пенсий, субсидий и гарантий: что грозит трудовым мигрантам из Украины

Кроме того, жизнь в относительно богатой стране, где украинцы остаются низкооплачиваемыми рабочими, которые вынуждены тяжело работать, оставляет свой отпечаток и на психике человека.

Украинские трудовые мигранты теряют возможность получать пенсию, субсидию, пособие по безработице, возможность оформить кредит в банке.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, украинцы, которые регулярно уезжают на заработки, рискуют в какой-то момент остаться у разбитого корыта. Если нет стажа, на пенсию можно не рассчитывать.

Но и это не самое страшное. Как поясняют в Институте демографии и социальных исследований, из-за работы за границей заробитчане теряют свои семьи. Как пояснила исследователь института Лидия Ткаченко, мигранты месяцами не видятся со своими семьями, а дорога домой для них - роскошь. "Люди могут не видится годами. И это приводит к тому, что брак превращается в дистанционный, связи ослабевают", - пояснила ученая.

Кроме того, жизнь в относительно богатой стране, где украинцы остаются низкооплачиваемыми рабочими, которые вынуждены тяжело работать, оставляет свой отпечаток и на психике человека. Это также приводит к психологическим проблемам, конфликтам в семьях. Чаще всего, поясняет Ткаченко, трудовые мигранты в принимающей стране живут в общежитиях без санитарных условий, вынуждены экономить на всем: еде, отдыхе, одежде.

Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции. Только с конца марта страну покинуло более 500 тыс. человек.