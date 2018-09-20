Порошенко назвал законы, которые нужно принять до выборов

Порошенко призвал парламент ещё до выборов принять закон о налоге на выведенный капитал, а также ряд других экономических законов

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду ещё до выборов принять закон о налоге на выведенный капитал, а также ряд других экономических законов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на заседании парламента, выступая с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Еще до выборов мы бы могли принять закон о налоге на выведенный капитал, который поддерживает именно украинского производителя. Честно, правильнее его было бы назвать закон о налоге на выведение капитала. Не надо выводить вкладывайте в Украину. Он стимулирует вкладывать в производство", - сказал Порошенко.

Также президент призвал принять законы о концессии, предупреждении банкротства, бизнес-омбудсмене, усилении персональной ответственности работников контролирующих органов.

Также Порошенко отметил, что очень важным является законопроект о национальном бюро финансовых расследований.

"К сожалению, в парламенте его положили под стол, так как будто он усиливает полномочия президента. Но на самом деле речь в нем о том, что давление на бизнес мы должны прекратить. Поэтому я не теряю надежды на поддержку его вами",- сказал он.