В Минфине назвали "беспрецедентной" сумму погашения госдолга в 2019 году

По словам Маркаровой, с точки зрения выплат по внутренним и внешним долгам заявлена "действительно беспрецедентная цифра".

В 2019 году на погашение и обслуживание долгов Украины необходимо направить около 417 миллиардов гривень.

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Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета сообщила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект госбюджета-2019.

"Если вы посмотрите на долговую нагрузку, то платежи в 2019 году составят около 417 миллиардов гривень. Хочу еще раз обратить внимание, что это чрезвычайно сложный год с точки зрения именно погашения и обслуживания наших долговых нагрузок. Это первый пиковый год после реструктуризации, которая была проведена и дала нам несколько лет свободного дыхания", - сказала она.

По словам Маркаровой, с точки зрения выплат по внутренним и внешним долгам заявлена "действительно беспрецедентная цифра".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. Кабмин предусматривает в 2019 году рост доходов сводного бюджета на 130 миллиардов гривень - до 1,292 триллиона гривень.

В середине ноября 2015 года Министерство финансов Украины сообщило о завершении реструктуризации государственного и гарантированного государством долга по 13 выпускам облигаций. Ранее Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации 18 миллиардов долларов госдолга, которая предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей на 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых.