МВФ продолжит переговоры с Украиной и после окончания миссии в Киеве

Переговоры о дальнейшей поддержке реформ и возможной финансовой помощи со стороны Фонда все еще продолжаются.

Международный валютный фонд продолжит переговоры с украинским правительством о содействии реформам и возможной финансовой поддержке и после окончания работы миссии Фонда в Киеве, заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

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"Миссия МВФ была в Киеве и обсудила с украинским правительством нашу дальнейшую поддержку макроэкономической стабильности и экономического роста, и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве 6 сентября.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 миллиарда долларов.