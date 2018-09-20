Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 5,4%

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской, Донецкой, Полтавской, Закарпатской и Киевской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2018 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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При этом Госстат пока не обнародовал абсолютные значения.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,3%), Полтавской (на 10,8%), Закарпатской (на 10,2%) и Киевской (на 10%) областях.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в августе 2018 года по сравнению с июлем увеличился на 5,7%, а по сравнению с августом 2017 года вырос на 7,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 миллиарда гривень.