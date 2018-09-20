Завтра в Украине подешевеет доллар, но подорожает евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2806,1850 (20 сентября – 2812,0205)
100 EUR – 3302,5991 (20 сентября – 3280,7843)
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,02/28,05 гривни/доллар.
Текущие котировки на 1 копейку выше уровня открытия торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,93/32,97 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0625 гривни/доллар.