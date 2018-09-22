Бюджет-2019: чего ждать украинцам в следующем году

Правительство в установленные законодательством сроки, которые неоднократно нарушались ранее, утвердило и направило в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на очень сложный для Украины в финансовом смысле 2019 год. Примечательно, что утверждение бюджета и его подача в парламент совпали с приездом миссии Международного валютного фонда – основного кредитора Украины, что наводит на мысль - финансовая роспись готовилась с оглядкой на то, что скажет Фонд, особенно с учетом зависшего в воздухе продолжения сотрудничества. Но пока МВФ молчит.

Официально презентация Кабмином документа в парламенте состоится 21 сентября. То есть, старт обсуждению главной сметы страны дан. Как будет взаимодействовать правительство с комитетами и фракциями Верховной Рады, покажет время. Не исключены уже ставшие традиционными баталии по этому вопросу (и во все времена они были бурными). Да и бюджет-2018 может добавить масла в огонь – пока он далек от выполнения, хотя премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что все расчетные показатели будут соблюдены. Скорее всего, в ходе обсуждения в бюджет-2019 будет внесено множество поправок. Но основная картинка - как будет жить наша страна в следующем году - Кабмином выписана.

ВВП и инфляция

Представляя 14 сентября проект закона о бюджете-2019 на заседании Кабмина, глава правительства Владимир Гройсман отметил, что смета - реалистичная, основана на макроэкономическом прогнозе роста реального ВВП в 3% при инфляции 7,4%.

Эксперты отмечают, что, судя по этим цифрам, проект бюджета-2019 не то, что реалистичный, он, скорее, оптимистичный. Как известно, МВФ и Всемирный банк спрогнозировали только в этом году инфляцию в Украине на уровне 10%. По данным Госстата, сейчас она превышает 9%, что соответствует прогнозу. Эксперты считают, что цифра сильно занижена, инфляция на сегодня находится на уровне 12-13%. И каким образом она сократится в следующем году, очень дорогом, судя по необходимости миллиардных выплат госдолга, до 7%, - не понятно. Хотя Национальный банк уже ошеломил своими планами снизить показатель инфляции к концу 2019 года до 5%. По подсчетам регулятора, в марте следующего года инфляция сократится до 5,75%, в июне - до 5,5%, в сентябре - 5,25%...

Возможно, ставка делается на бурный расцвет экономики. Но, скорее всего, спрогнозированный рост ВВП будет не в помощь - за 2014-2016 годы Украина потеряла 38% внутреннего валового продукта. Так что рост в 2-3% не компенсирует огромный «минус» предыдущих лет. Чтобы рост ВВП сказался на ситуации, он должен составлять не менее 6-8% ежегодно.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин считает, что в данном случае прогноз правительства – рост ВВП на 3% (на уровне заложенного в бюджет на 2018 год показателя) является консервативно оптимистичным.

«За второй квартал 2018 рост ВВП составляет 3,8%. А для роста ВВП на уровне хотя бы 4-6% Украине нужно обеспечить уровень инвестиций 20% ВВП. В настоящее время государственные инвестиции - до 2% ВВП, прямые иностранные инвестиции – лишь до 2 млрд долларов... Для ускорения экономического роста до 4% или более в ближайшие два года нужно сохранить макроэкономическую стабильность и завершить реформы по созданию рынка земли, оздоровлению финансового сектора, противодействию коррупции и приватизации. Целесообразно провести реформу госпредприятий, сформировать прозрачный и действующий рынок газа, включая существенное реформирование системы «Нафтогаза», обеспечить защиту прав собственности. Эти реформы, в свою очередь, будут стимулировать наращивание инвестиций и производительности. Иначе экономический рост может замедлиться», - подчеркнул Данилишин.

По мнению директора аналитической группы Case Ukraine Дмитрия Боярчука, основные показатели бюджета-2019 очень скромные, с учетом грядущих выборов, а спрогнозированный уровень инфляции – сомнителен.

«Как для предвыборного года, то достаточно скромный бюджет - рост доходов лишь на 9,9% по сравнению с прогнозом роста ВВП в номинальном выражении на 14,1%. Но инфляция, почему-то, не совпадает с прогнозом НБУ», - сказал эксперт.

Доходы и расходы

Правительство продолжает увеличивать показатели бюджета. Так, доходы вырастут до 1,008 трлн гривен, расходы – до 1,094 трлн гривен, предельный уровень дефицита составит 89,989 млрд гривен, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн гривен. В 2018 году доходы составляли 917,9 млрд гривен, расходы - 991,7 млрд гривен, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд гривен, или 2,4% ВВП.

Рост доходов госбюджета в 2019 году на 9,9%, или на 90,496 млрд гривен, Кабмин планирует обеспечить за счет НДС, подоходного налога и акцизов.

В то же время, в 2019 год предусматривается сокращение поступлений платы за предоставление административных услуг – на 6,607 млрд гривен, или в 5 раз, перечислений части прибыли Национальным банком - на 4,949 млрд гривен, или на 9,8%.

Кроме того, с 2019 года 75% поступлений акциза на топливо и транспортные средства, ввозной пошлины на нефтепродукты будут направляться в Дорожный фонд, созданный для аккумуляции средств на строительство и ремонт дорог. А это – миллиардные суммы мимо казны. Еще миллиарды будут утеряны для госбюджета из-за рентных нововведений. Так, ставка ренты на добычу газового конденсата снизится с 45% до 29% (до 5 тысяч залегания недр) и с 21% до 14% (свыше 5 тысяч залегания). При этом 5% ренты на добычу будут направляться в местные бюджеты.

Кстати, в проекте закона о госбюджете отсутствуют поступления от конфискации активов коррупционеров, которые в бюджете текущего года составляют 4,7 млрд гривен. Но и этот план далек от выполнения.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что основную роль в финансировании бюджета будет играть фискальная политика власти, которая, скорее всего, будет очень осторожной, а также сотрудничество с МВФ.

«На первый взгляд, проект бюджета на 2019 год выглядит консервативным. Но необходимо не забывать, что ключевые параметры бюджета могут измениться во время обсуждения в парламенте. Так или иначе, мы считаем, что ограниченность вариантов финансирования заставит власть проводить осторожную фискальную политику, несмотря на приближение выборов, с возможным расширением сотрудничества с МВФ, что предусматривает дополнительные гарантии», - отметила эксперт.

Долги

Кабмин предусматривает в 2019 году снижение уровня государственного долга до 52,2% ВВП. Сейчас он превышает 60%. Хотя в планах на 2018 год было снижение госдолга конкретно до 60% ВВП против 63% в 2017 году. При этом госдолг за 2017 год не упал, а вырос - на 7,5%, до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 трлн - в гривневом. Статика по этому показателю за 2018 год будет известна в декабре.

К слову, Кабмин принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга. Остается только надеяться, что планы станут реальностью.

Общие выплаты по госдолгу в 2019 году за счет средств госбюджета оцениваются в 417,452 млрд гривен, из которых 239,245 млрд гривен - по внутреннему и 178,207 млрд гривен - по внешнему долгу. И. о. министра финансов Оксана Маркарова назвала цифру долга, который нужно будет погасить, беспрецедентной. «Если вы посмотрите на долговую нагрузку, то платежи в 2019 году составят около 417 млрд грн. Хочу еще раз обратить внимание, что это чрезвычайно сложный год с точки зрения именно погашения и обслуживания наших долговых нагрузок. Это - первый пиковый год после реструктуризации, которая была проведена и дала нам несколько лет свободного дыхания», - сказала она.

В 2019 году справиться с выплатой долгов будет крайне тяжело, поэтому Кабмин запланировал внешние заимствования на 122,745 млрд гривен, внутренние – 202,019 млрд гривен. То есть, долги Украины продолжат расти.

По словам Елены Белан, правительство оценивает, что расходы на обслуживание долга вырастут на 12% в годовом выражении - до 145 млрд гривен, или 3,7% ВВП, что означает профицит бюджета без учета этих расходов на уровне 1,4% ВВП, аналогично целевому показателю 2018 года.

«Документы, прилагаемые к проекту бюджета, указывают на то, что потребности правительства в финансировании в следующем году составят 12,8 млрд долларов. Сюда входит 4,3 млрд долларов внешних выплат, что почти вдвое превышает 2,2 млрд долларов, которые необходимо выплатить в 2018 году, 5,3 млрд долларов выплат по внутреннему долгу (в том числе около 2,1 млрд долларов валютных ОВГЗ), и 3,2 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета. Правительство планирует обеспечить свои потребности в финансировании за счет больших заимствований как на внутреннем, так и на внешних рынках, и предусматривает размещение 7,2 млрд долларов нового внутреннего долга и 5,1 млрд долларов внешних заимствований, в том числе выпуск суверенных еврооблигаций в размере 3,5 млрд долларов. Последняя цифра, судя по всему, включает 0,8-1 млрд долларов в виде облигаций, выпущенных под гарантию Всемирного банка, то есть обычное размещение еврооблигаций составит около 2,5 млрд долларов. Среди других внешних заимствований правительство ожидает получение 500 млрд евро от ЕС (второй транш MFA-IV) и приток проектного финансирования. Стоит отметить, что эти целевые показатели не являются обязательными, фактические объемы внутренних и внешних заимствований будут зависеть от условий на рынке», - рассказала Белан.

Старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская считает, что риск выполнения бюджета как раз заключается в значительных объемах финансирования дефицита и больших объемах погашения долгов - нужно будет много перезанять и взять новых займов, чтобы профинансировать эти расходы.

«Большая часть займов, которые надо рефинансировать в следующем году, - валютные. В год выборов, на фоне неопределенности, это может быть весьма непростая задача - занять на рынке. Чтобы новые займы не были супердорогими, Украине нужна поддержка международных финансовых организаций - и МВФ, и Всемирного банка, и ЕС, а инвесторам нужна уверенность в том, что будет макростабильность и не будет резких политических изменений», - подчеркнула эксперт.

Курс гривни

Кабмин прогнозирует курс гривни к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл. С учетом этого показателя и рассчитывался проект бюджета.

В 2018 году предполагается среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 грн/долл., а на конец года - 30,1 грн/долл. Нацвалюта, начиная с середины лета, неуклонно снижалась, практически приблизившись к показателю 29 грн/доллар. Эксперты успокаивали, что все утрясется на фоне возобновления сотрудничества с МВФ и выделения главным кредитором очередного транша финпомощи. Действительно, как только миссия МВФ прибыла в Киев для решения этого вопроса, гривня «чудом» стала укрепляться, чуть превысив психологическую отметку 28 грн/доллар. Эксперты считают, что ситуация сохранится до конца года.

Топ-менеджеры украинских компаний, опрошенные Европейской бизнес ассоциацией, при планировании работы на 2019 год рассчитывают на курс гривни 30 грн/долл. Кстати, их прогноз на этот год был 28 гривен за доллар, что пока практически соответствует действительности.

Социальные стандарты

Проект бюджета на 2019 год предполагает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года до 4173 гривен, на сегодня она составляет 3723 гривни. Вырастет и прожиточный минимум – один из основных социальных показателей, на основании которого формируется большинство выплат, к нему привязаны зарплаты госслужащих, врачей и учителей, а также расчет пенсий. С 1 июля он вырастет до 1936 гривен, а с 1 декабря – до 2027 гривен. Сейчас он составляет 1777 гривен. А с 1 декабря его подымут до 1853 гривен.

То есть, за 12 месяцев 2018 года рост прожиточного минимума составит 9%. Но при этом годовая инфляция ожидается на уровне 10%. Значит, материальное положение малообеспеченных слоев населения не то что не улучшится, а даже ухудшится. Если Кабмин в 2019 году удержит инфляцию в прогнозных чуть более 7%, то это будет означать улучшение материального положения рядовых украинцев. Между тем, по расчетам Федерации профсоюзов Украины, с учетом инфляции, стоимости продуктовой корзины и так далее, минимальная зарплата в Украине должна составлять не менее 7 тысяч гривен, а прожиточный минимум – не менее 5 тысяч гривен.

Президент тоже «за» повышение социальных стандартов, но несколько более скромное. Он уже заявил, что не подпишет бюджет-2019, если минимальная заработная плата не будет поднята до 4200 гривен.

Пенсионный фонд

В планах правительства – проведение осовременивания пенсий. Видимо, в этой связи финансирование Пенсионного фонда увеличивается на 27 млрд гривен - до 166,5 млрд гривен. Стоит напомнить, что при повышении пенсий в рамках реформы в правительстве заявляли, что не допустят впредь увеличения издержек на нужды ПФ.

Эксперты считают, что дефицит Пенсионного фонда продолжит находиться в объеме более 140 миллиардов гривен еще не один год. С учетом этого, Кабмин и решил себя обезопасить увеличением финансирования ПФ. Дисбаланс создает еще и то, что в 2019 году рост поступлений Единого социального взноса – основного наполнителя бюджета ПФ – запланирован на уровне 6%, до 224 млрд гривен, при этом прогнозные ожидания по росту минимальной зарплаты и прожиточного минимума намного выше.

В целом, разница между собственными поступлениями ПФ и затратами, которые он должен профинансировать за счет собственных средств, составит в 2019 году чуть более 50 млрд гривен. Эта статья расходов всегда учитывается в бюджете. Главное, чтобы она не превысила расчетный показатель, а то выплата пенсий может дать сбой, как это уже было в этом году.

Тарифы на газ и субсидии

В проекте бюджета-2019 еще не указана цена газа для населения. Переговоры о ней с МВФ – в разгаре. Единственное, о чем заявили в правительстве, что удалось договориться с Фондом об уравнивании ее со стоимостью голубого топлива для промышленности – основного обязательства Украины - в течение нескольких лет. Пока озвучивалось повышение в 2019 году цены на газ на 23%.

Между тем, в госбюджете-2019 предлагается сократить объем субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд гривен - до 55,1 млрд гривен, по сравнению с 2018 годом. К слову, в проекте госбюджета на 2018 год также было заложено 55,1 млрд гривен на субсидии, но после доработки документа было принято решение выделить 71 млрд гривен. Не исключено, что прогнозный показатель на следующий год тоже претерпит изменения.

Кроме того, правительство предлагает в следующем году сократить субвенцию местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий с 70,99 млрд гривен до 55,95 млрд гривен, а субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - до 29,5 млрд гривен.

Статья о выделении средств на погашение долга перед поставщиками газа населению, которая уже превысила 12 млрд гривен, отсутствует.

Премьер-министр Владимир Гройсман поспешил заверить, что какой бы ни стала цена на газ для населения, будет сделано все, чтобы украинцы, получающие субсидии, этого увеличения не почувствовали. Уверила в этом и и.о. министра финансов Оксана Маркарова. По ее словам, повышение стоимости топлива не несет угрозы для выплаты субсидий.

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук считает главным вопросом бюджета-2019 - сокращение финансирования выплат субсидий. «Не вижу в бюджете на 2019 год ничего радикального. Единственный вопрос - почему сократилось финансирование субсидий на коммуналку. Если планируется повышение цен на газ, то объем субсидий должен расти. Создается впечатление, что в проекте бюджета на 2019 год пока повышение цен на газ не учтено. В документах этого нюанса нет», - подчеркнул эксперт.

Оборонка, дороги, АПК, медицина, образование и культура

Приоритетом бюджета-2019 Гройсман назвал расходы на обороноспособность, которые вырастут на 18%, до 209,5 млрд гривен.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что увеличить вливания в оборонку позволило то, что расходы бюджета сдерживаются замедлением темпов роста минимальной зарплаты (+12% г/г до 4173 в месяц по сравнению с +16% г/г в 2018 году), уменьшением объема субсидий на жилищно-коммунальные услуги и приостановлением роста зарплат госслужащих в 2019 году. Это, по ее словам, также позволит поднять финансирование образования и здравоохранения.

Действительно, финансирование здравоохранения вырастет до 92,3 млрд гривен. На программу «Доступные лекарства» планируется направить 1 млрд гривен, на диагностику по направлению семейного врача, которая с 2019 года должна стать бесплатной, – 2 млрд гривен, на пилотный проект реформирования системы экстренной медицинской помощи - 1 млрд гривен, 15,3 млрд гривен - на финансирование первичной медицинской помощи.

Субвенция регионам на медреформу составит чуть более 50 млрд гривен, как и в 2018 году. На местах уже заявили, что сумма мизерная, к тому же она рассчитана по уже отмененному принципу «койко/место», то есть, новые реалии не учтены. И еще одна деталь из медицинской сметы - финансирование лечения граждан за границей, что который год обеспечивает 10% от нужд населения, правительство не увеличило, оставив на уровне 2018 года - 389,9 млн гривен.

Расходы на образование повысятся до 242,1 млрд гривен. В частности, на модернизацию начальной школы планируется направить 1 млрд гривен, а общий рост расходов на образование составит 27,8 млрд грн. По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, в абсолютных цифрах бюджет образования в 2019 году действительно возрастет, но главная причина этого - рост заработной платы в образовательной сфере.

На строительство дорог в следующем году будет выделено 56 млрд гривен вместо нынешних 47 млрд гривен. В частности, на дороги местного значения из госбюджета будет направлено 17,7 млрд гривен, 2,5 млрд гривен пойдут на безопасность движения. Самая затратная строка у Мининфраструктуры – «Укравтодор». На обеспечение его деятельности планируют направить на 17% больше, чем в 2018 году.

По сути, последние два года - рекордные по выделению средств на строительство и ремонт дорог, но вот только результата нет. Дороги продолжают оставлять желать лучшего. И если основные магистрали с переменным успехом обновляются, то местные дороги не видоизменяются, они фактически рассыпаются на глазах, что подтверждают многочисленные акции протеста в регионах с блокированием трасс. Министр инфраструктуры Владимир Омелян пояснил причину происходящего: «Некоторые области Украины отстают в темпах ремонта дорог из-за того, что кладут на депозит выделенные им деньги. Это делается с целью получить прибыль в виде процентов». Никаких действий властей по этому вопросу пока нет, а вот Омеляну вручено подозрение о незаконном обогащении и избрана мера пресечения в виде личного поручительства, на его имущество наложен арест.

Финансирование агропромышленного комплекса тоже увеличивается – до 6,9 млрд гривен (в 2018 году – 6,3 млрд гривен). В частности, 1,38 млрд гривен пойдет на возмещение 25% стоимости сельхозтехники, 1 млрд гривен - на поддержку фермерских хозяйств, 4 млрд гривен - на дотации для поддержки животноводства, еще 400 млн гривен - на поддержку садоводства. В целом, АПК получит на 600 млн гривен больше, чем в 2018 году, что, по словам специалистов отрасли, конечно, мало, но отрасль, которая является на сегодня одним из главных «поставщиков» валюты с страну, стала активней поддерживаться.

К тому же, в этом году Кабмин значительно упростил доступ к финансовым ресурсам для фермерских хозяйств и кооперативов, и на полную это заработает в следующем году. В частности, предусмотрено предоставление частичной компенсации членам фермерского хозяйства в соответствии с уплаченным единым социальным взносом, предоставление финансовой помощи новосозданным фермерским хозяйствам в период их становления из расчета на 1 га, расширен перечень банков, через которые можно подавать документы на получение финпомощи, расширены направления деятельности кооперативов – теперь на дотации смогут претендовать также ягодные и овощные кооперативы, а также кооперативы по заготовке и переработке дикорастущих ягод, грибов и растений. Государственное финансирование сельхозпроизводителей в 2018 году в размере 6,3 млрд гривен стало возможно, благодаря норме Бюджетного кодекса о направлении 1% от валового производства сельскохозяйственной продукции на поддержку аграрного сектора.

Кабмин предлагает в госбюджете на 2019 года направить на развитие культуры 5,4 млрд гривен, что лишь на 9% больше, чем в 2018 году. Один миллиард гривен планируется направить на развитие кинематографа, 0,5 млрд гривен - на формирование общественного бюджета для сохранения культурного наследия в регионах Украины. Финансирование погрязшей в долгах Национальной общественной телерадиокомпании в проекте госбюджета на 2019 год увеличено более чем вдвое - до 1,82 млрд грн. Правда, из общей суммы на развитие телерадиокомпании предусмотрено всего 256,8 млн гривен.

Практически без изменений будет финансироваться наука. На НАН выделяется 4,6 млрд гривен, в 2018 году - 4,5 млрд гривен. Ученые не раз заявляли, что сумма - в разы меньше необходимого.

Приватизация

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает сокращение поступлений от приватизации на 4,2 млрд гривен по сравнению с 2018 годом - до 17,1 млрд грн. Аналогичный показатель поступлений от приватизации был заложен в госбюджете на 2017 год, однако фактические поступления составили лишь 3,4 млрд гривен.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд гривен поступлений от приватизации, но в казну пока поступило 0,7% от этой суммы. План выполнен не будет. Об этом уже заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров. С ним согласна и.о. министра финансов Оксана Маркарова. Поэтому, по ее словам, поступления от продажи госимущества, заложенные в госбюджете на 2018 год, нужно будет «переодолжить».

Эксперты считают, что и в 2019 году план по приватизации ждет участь прошлых лет - момент для продажи госактивов выбран рисковый. Инвесторы не станут вкладывать средства в страну, где до сих пор так и не защищены права собственника, продолжает расцветать коррупция и продолжаются военные действия.

«Приватизационные поступления вызывают массу вопросов. Чтобы получить 17,1 миллиарда гривен, необходимо продать хоть какие-нибудь объекты большой приватизации, что в год выборов - задача непростая. Учитывая крайне небольшое количество позитивных кейсов прошлого, реалистичность приватизационных планов под вопросом», - подчеркнула старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская.

Между тем, Маркарова уверена, что в 2019 году Фонд госимущества выполнит план по поступлениям от приватизации, а план является реалистичным. Основанием для такого оптимистичного прогноза она считает принятие в этом году нового закона о приватизации, который предусматривает привлечение инвестиционных советников для продажи объектов большой приватизации.

Содержание ветвей власти

В бюджете-2019 урезается финансирование аппаратов президента и Верховной Рады. Так, расходы из общего фонда госбюджета на парламент предлагается сократить на 5% по сравнению с 2018 годом - с 1,724 млрд гривен до 1,647 млрд гривен. На обслуживание и всякого рода организационное обеспечение деятельности президента и Администрации президента расходы сократятся на 11% - с 1,61 млрд гривен до 944 млн гривен. На Секретариат Кабинета министров расходы снизятся на 16% - с 982 млн гривен до 829 млн гривен.

В принципе, рост расходов на эти ветви власти в прошлом году был настолько большим, что урезание финансирования в 2019 году существенно не повлияет на общую тенденцию. По сравнению с 2017 годом, расходы на Верховную Раду, Администрацию президента и Кабмин выросли на 37%, 16% и 37%, соответственно.

Силовики, антикоррупционеры и прокуроры

В 2019 году Кабмин снова увеличивает финансирование Министерства внутренних дел, оно является лидером по выделенным госсредствам – получит на четверть больше, чем в этом году, 82,3 млрд гривен. Вырастет и финансирование СБУ - с 8,2 млрд гривен до 9,4 млрд гривен. Содержание Генпрокуратуры останется на прежнем уровне - 7,2 млрд гривен.

По сравнению с этими цифрами, финансирование новых антикоррупционных институтов выглядит мизерным, хотя и повышается: НАБУ – с 857 млн гривен до 867,5 млн гривен, НАПК – с 683,5 млн гривен до 758 млн гривен. Судя по суммам, антикоррупционные органы не в приоритете власти.

Энергетика

Правительство предлагает в 2019 году направить на реструктуризацию, ликвидацию и поддержку строительства угольных шахт и торфодобывающих предприятий 2,314 млрд гривен. Львиная доля этой суммы приходится на реструктуризацию угольной отрасли – 1,630 млрд гривен, на ликвидацию угледобывающих и торфодобывающих предприятий будет направлено 90,705 млн гривен, господдержку строительства шахты №10 «Нововолынская» - 25 млн гривен.

Эксперты уже не первый год говорят о том, что никоим образом выделение средств на угольные шахты не изменяет ситуацию в отрасли, которая, мягко говоря, плачевная. Господдержка шахт идет исключительно в карман «смотрящих» в угольной сфере. Признавал это и Кабмин, не раз заявлялось о жесткой реакции на происходящее, но до сегодня так ничего и не сделано.

«На госшахтах сидят «смотрящие». Они выводят деньги через закупку оборудования по завышенным ценам, путем обогащения угля, опять-таки, по завышенным ценам. Еще есть схема «Роттердам+», и, хотя обещали, что она резко улучшит состояние украинских шахт, доведя его до европейского уровня, дотации все равно выделяются. Уже «намолочено» на «Роттердаме+» 34 миллиарда гривен, но все равно берут 2-3 миллиарда гривен дотаций из госбюджета. Есть министр энергетики – Игорь Насалик, он за это ответственен. Есть «смотрящие» - Венгрин и Кропачев. На вопрос, что с этим делать, есть очень простой ответ: ворюг - в тюрьму, иначе ничего не получится», - подчеркнул глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Правительство также хочет направить на поддержку внедрения «Энергетической стратегии Украины» 496,125 млн гривен бюджетных средств, реализацию «Программы реформирования и развития энергетического сектора» - 28,205 млн гривен, подготовку к выполнению функций оператора ГТС - 70 млн гривен. На выполнение Минэнергоугля долговых обязательств по кредитам, привлеченным под госгарантии государства для внедрения проектов социально-экономического развития, выделяется 328,470 млн гривен, что покрывает долг лишь на 70%. «Общее руководство и управление в сфере ТЭК и угольной промышленности» обойдется налогоплательщикам в 127,738 млн гривен, из которых 93,744 млн гривен - оплата труда сотрудников.

В целом, финансирование Минэнерго снизится на 1,3 млрд гривен. Эксперты это связывают с тем, что на ключевом госпредприятии отрасли проведена корпоративная реформа. Отныне финпланы и бюджеты «Нафтогаза Украины» утверждаются набсоветом компании. Причем, дальше произойдет и реформирование подразделений НАК, что тоже отразилось в госбюджете.

Строительство жилья

Статьи финансирования поддержки молодежного строительства, что подразумевает компенсацию процентов по жилищным кредитам и поддержку Фонда содействия молодежному строительству, в бюджете-2019 нет. В этом году на эти цели выделялось 42 млн гривен. По мнению экспертов, данная сфера нуждается в финансировании не менее 3 млрд гривен.

Совсем иначе обстоят дела с финансированием жилищного строительства в силовой и военной сферах. Так, Кабинет министров предлагает в 2019 году выделить Министерству обороны, Госпогранслужбе, Национальной гвардии, Службе безопасности, Главному управлению разведки Минобороны, Управлению госохраны, Службе внешней разведки и администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации в целом 1,679 млрд гривен на строительство, приобретение и реконструкцию жилья, что на 13% больше по сравнению с 2018 годом. При этом на жилье для рядового и командного состава органов внутренних дел средства не предусмотрены.

Телекоммуникации

Не обошло вниманием правительство и мобильную связь, найдя в этой сфере возможность пополнить бюджет. Так, в проекте госбюджета-2019 увеличивается плата за пользование радиочастотным ресурсом до 2,81 млрд гривен с 2,54 млрд гривен в 2018 году. Это означает, что автоматически вырастут тарифы на услуги операторов связи, а значит «содержание» мобильников для украинцев станет дороже.

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Все перечисленные показатели государственного бюджета на 2019 год – лишь предварительные наметки правительства. В пояснительной записке к проекту закона рассматриваются три сценария событий, что говорит о вероятности коррекции цифр с учетом текущей ситуации. Кроме того, финансовая роспись может значительно измениться в процессе обсуждения в парламенте. Относительно выписанных Кабмином сумм еще выскажутся представители профильных ведомств и организаций, а также эксперты. Их мнение тоже может повлиять на итоговый документ.

Согласно законодательству, Верховная Рада должна принять поправки к проекту бюджета в первом чтении до 20 октября, а окончательное голосование должно состояться до 1 декабря. Вот тогда и будет понятно, как будет жить Украина в 2019 году.

Нана Черная