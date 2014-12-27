Миссия МВФ приедет в Украину 2 января

03:15, 27 декабря 2014
Финансы
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Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 2 января 2015 года.

REUTERS

Об этом сообщил глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политики Роман Насиров, пишет Gazeta.ua.

"Миссия МВФ собирается приехать 2 января. 14 января будет проходить совет директоров МВФ и миссия должна, в ходе своего визита 2 января, отследить все то, что мы должны сейчас сделать", - сказал он в ходе заседания комитета.

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Напомним, что свою последнюю миссию в Украине МВФ завершил 18 декабря.

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