Миссия МВФ приедет в Украину 2 января
03:15, 27 декабря 2014Финансы
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Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 2 января 2015 года.
REUTERS
Об этом сообщил глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политики Роман Насиров, пишет Gazeta.ua.
"Миссия МВФ собирается приехать 2 января. 14 января будет проходить совет директоров МВФ и миссия должна, в ходе своего визита 2 января, отследить все то, что мы должны сейчас сделать", - сказал он в ходе заседания комитета.
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Напомним, что свою последнюю миссию в Украине МВФ завершил 18 декабря.
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