В оккупированном Крыму пообещали найти замену Visa и MasterCard за полгода

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Нам давно пора создать платежную систему, которая будет работать внутри страны и внутри стран-союзников", - заявил Аксенов.

По его словам, платежные карты Visa и MasterCard, обслуживание которых в Крыму было остановлено вчера, никогда не имело на полуострове "большого распространения".

Читайте такжеВ России признали, что Национальная платежная система не защитит от санкций"Несомненно, для туристов могли быть определенные неудобства, однако нам дают полгода, чтобы мы за это время создали альтернативу", - добавил "глава правительства".

Как сообщал УНИАН, вчера компании Visa и MasterCard прекратили обслуживать пользователей банковских карт в оккупированном Крыму.