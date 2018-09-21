В Кабмине готовят санкции против компаний, которые работают с крымским заводом "Титан"

В перечень компаний относятся: "Летан Инвестментс Лимитед" (Кипр), ООО "Титанактив" (Россия), ООО "Центр оптимальных технологий" (Россия), "Охна Холдингс Лимитед" (Кипр), ООО "Химкомснаб" (Россия), "Толексис Интерпрайзиз эйдж" (Швейцария).

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированного Крыма вопреки украинскому законодательству, и тех, которые осуществляют реализацию такой продукции на территории других стран.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По мнению специалистов министерства, химическая продукция изготовлена в нарушение установленного правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, в частности, природного газа и воды из подземных источников. А именно производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение санкций ко всем причастным юридическим лицам "сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Евросоюза".

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"На сегодняшний день министерством подготовлен и направлен на проработку соответствующий проект распоряжения в органы государственной власти. В дальнейшем это распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства, на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - заявили в МинТОТ.

В перечень компаний, к которым предлагается применить санкции, относятся: "Летан Инвестментс Лимитед" (Кипр), ООО "Титанактив" (Россия), ООО "Центр оптимальных технологий" (Россия), "Охна Холдингс Лимитед" (Кипр), ООО "Химкомснаб" (Россия), "Толексис Интерпрайзиз эйдж" (Швейцария).

В ведомстве также напомнили, что производителем химической продукции на временно оккупированной полуострове в г. Армянске является ООО «Титановые инвестиции» (РФ), которое уже находится под санкциями решения СНБО от 21 июня 2018 года, введенного в действие указом президента Украины от 21 июня 2018 (№126/2018).