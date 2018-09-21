Миссия МВФ продолжает дискуссии с украинскими властями – заявление Фонда

В течение двух последних недель миссия МВФ имела конструктивные дискуссии с властями Украины.

Миссия Международного валютного фонда продолжает дискуссии с украинскими властями относительно обеспечения макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи Фонда в поддержку этих мер.

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Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве МВФ, ссылаясь на заявление постоянного представителя Фонда в Украине Йосты Люнгмана.

"В течение двух последних недель миссия МВФ имела конструктивные дискуссии с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются", - говорится в заявлении.

Ранее глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне также заявил, что Фонд продолжит переговоры с украинским правительством. "Миссия МВФ была в Киеве и обсудила с украинским правительством нашу дальнейшую поддержку макроэкономической стабильности и экономического роста, и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве 6 сентября и должна была завершить ее 19 сентября.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 миллиарда долларов.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

На текущей неделе глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что правительство достигло принципиальной договоренности с МВФ о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года, однако темп роста цены пока обсуждается.