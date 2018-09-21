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С начала года госбюджет выполнен почти на 99% - Минфин

11:21, 21 сентября 2018
Финансы
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Несмотря на сложный год, госбюджет-2018 выполнен почти на 99% / фото УНИАН

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Об этом в парламенте заявила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНИАН.

"Мы видим выполнение бюджета в этом году. Несмотря на сложный год, за восемь месяцев государственный бюджет выполнен почти на 99% - как по доходам, так и все значительные расходы профинансированы", - сказала она.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.

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Теги: #дефицит госбюджета#госбюджет-2018