С начала года госбюджет выполнен почти на 99% - Минфин

По словам и.о. министра финансов, за первые восемь месяцев года профинансированы все значительные расходы.

В январе-августе выполнение плановых показателей доходной и расходной части Государственного бюджета на 2018 год составило почти 99%.

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Об этом в парламенте заявила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНИАН.

"Мы видим выполнение бюджета в этом году. Несмотря на сложный год, за восемь месяцев государственный бюджет выполнен почти на 99% - как по доходам, так и все значительные расходы профинансированы", - сказала она.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.