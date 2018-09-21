Темпы роста экономики Украины превысили ожидания Нацбанка

Это объясняется ранним стартом сбора урожая во втором квартале.

Фактические темпы роста реального ВВП Украины во втором квартале 2018 года на уровне 3,8% в годовом выражении оказались выше ожиданий Национального банка на уровне 3,2%.

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Как сообщается на сайте НБУ, это объясняется, прежде всего, ранним стартом сбора урожая текущего года.

Основным драйвером роста экономики в НБУ назвали внутренний спрос, прежде всего - потребительский.

Также в НБУ напомнили, что обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен 25 октября.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года по сравнению с оперативными данными до 3,8% в годовом выражении и до 1% к предыдущему кварталу.

В первом квартале ВВП Украины вырос на 3,1% в годовом выражении и 0,9% к предыдущему кварталу.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,2% при инфляции 11%, Всемирный банк - 3,5% при инфляции 10%.