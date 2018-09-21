Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2019 год

Проект предполагает снижение бюджетного дефицита до 2,3% ВВП.

Верховная Рада приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год, предполагающий снижение бюджетного дефицита до 2,3% ВВП с 2,4% ВВП в госбюджете текущего года.

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"Представление проекта Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год" № 9000 завершено. С этого момента парламент переходит к обсуждению этого бюджета", - заявил глава парламента Андрей Парубий, подытоживая представление правительством проекта и его обсуждение депутатами.

Представляя проект депутатам, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова назвала его приоритетом фискальную консолидацию. "Все 4 года дефицит госбюджета сокращается, и на 2019 год мы ставим четкий приоритет – не превысить 2,28%, не превысить 90 миллиардов гривень", - сказала она.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрей Павелко призвал депутатов представить предложения к проекту до 1 октября, не забывая сопровождать предложения об увеличении расходов или снижении доходов предложениями о компенсаторах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 триллиона гривень, расходы – 1,094 триллиона гривень, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 миллиада гривень или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 триллиона гривень.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень или 2,4% ВВП.