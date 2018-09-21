Глава Минфина назвала приоритет госбюджета-2019

Маркарова отметила, что приоритетом госбюджета на 2019 год является фискальная консолидация для снижения бюджетного дефицита до 2,3% ВВП.

Приоритетом правительственного проекта государственного бюджета Украины на 2019 год является фискальная консолидация, чтобы не превысить установленный предельный уровень бюджетного дефицита в размере 2,28% ВВП, или 90 мллиардов гривень.

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Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект в Верховной Раде.

"Фискальная консолидация, или простыми словами, способность жить по собственным возможностям, является нашим приоритетом. Все 4 года дефицит госбюджета сокращается, и на 2019 год мы ставим четкий приоритет – не превысить 2,28%, не превысить 90 миллиардов гривень", - сказала Маркарова.

По ее словам, также правительственный проект предполагает сокращение роль государства в экономике посредством снижения перераспределения доходов через госбюджет до 25%.

При этом Маркарова подчеркнула, что государство профинансирует все необходимые расходы, включая расходы на оборону и социальную сферу, а показатель госдолга будет снижен в рамках утвержденной правительством трехлетней стратегии.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрей Павелко призвал депутатов конструктивно сотрудничать и представить свои предложения к проекту в комитет согласно регламенту до 1 октября. По его словам, предложения относительно увеличения расходов или снижения доходов должны содержать компенсаторы.

"Одновременно в дальнейшем ожидаем от Министерства финансов и в целом от правительства внедрения реалистичного среднесрочного бюджетного планирования в соответствии со стратегическими целями и тенденциями экономического развития, базируясь на текущих показателях состояния экономики и бюджета", - сказал Павелко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 триллиона гривень, расходы – 1,094 триллиона гривень, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 миллиарда гривень или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 триллиона гривень.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень или 2,4% ВВП.