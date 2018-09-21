В Украине с 1 марта будет проведена индексация пенсий - Гройсман

Премьер отметил, что госбюджет-2019 предусматривает увеличение финансирования выплат пенсий на 139 миллиардов гривень.

Проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 миллиардов гривень.

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Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Тут говорят о минимальной пенсии, но вы не говорите, что с 1 марта будет проведена индексация пенсий, что на пенсии заложено плюс 139 миллиардов в бюджете и 27 миллиардов на выплату пенсий военнослужащим", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах по ситуации с задержками выплат пенсий в июле.

Пенсионный фонд объяснил эти задержки кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

В августе выплата пенсий прошла без задержек - на это было направлено 29,7 миллиарда гривень.