НБУ снова отказал белорусскому банку в покупке украинской "дочки" Сбербанка

Решение принято в связи с непредоставлением достаточных документов.

Национальный банк Украины, как и в марте текущего года, отказал белорусскому государственному "Паритетбанку" в приобретении 100% капитала украинской дочерней структуры российского государственного "Сбербанка".

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Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение принято в связи с непредоставлением достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в марте отказал белорусскому государственному "Паритетбанку" в приобретении существенного участия украинской дочерней структуры российского государственного "Сбербанка" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства.

В конце июня Нацбанк подтвердил получение повторного ходатайства "Паритетбанка".

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.