Баланс недели: приоритеты президента, старт бюджетных баталий и долгие переговоры с МВФ

На уходящей неделе президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде, посвятив экономическим вопросам около десяти минут своего часового спича. Глава государства отметил, что наша страна продолжает воплощать европейские ценности, однако должна пройти путь, которым европейские страны шли столетия, максимум за одно десятилетие.

Порошенко подчеркнул, что украинская экономика для ускорения роста требует колоссальных инвестиций, и обрисовал вполне радужные перспективы в этом направлении. Он напомнил о подписании на прошлой неделе двух инвестиционных соглашений на общую сумму почти 1 миллиард долларов (покупка арабским Государственным фондом активов аграрной группы «Мрия» и строительство комплекса ветровых электростанций в Херсонской области при участии норвежской компании NBT).

«Иностранные инвесторы верят в перспективы нашей страны и создают тут новые рабочие места. На наш рынок один за другим выходят несколько известных мировых брендов, наверняка в предвкушении роста покупательной способности украинцев. И это - позитивная тенденция, которую нам следует усилить», - сказал президент.

Он также призвал парламент и правительство ускорить реализацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, отметив, обращаясь к депутатам, что еще до выборов целесообразно принять законы о налоге на выведенный капитал, концессии, улучшении процедуры банкротства, бизнес-омбудсмене, усилении персональной ответственности работников контролирующих органов, Национальном бюро финансовых расследований. В то же время, глава государства высказал сомнения относительно открытия в Украине свободного рынка земли до предстоящих выборов.

Порошенко также призвал бизнес, сетующий на дефицит рабочей силы, повышать людям зарплаты: «Железный занавес на границе, как в советские времена, никто ставить не будет. Дорогие работодатели, вывод один – повышайте зарплаты, если хотите, чтобы украинцы не ехали за границу, а работали у нас. По рынку заработной платы вы должны быть конкурентоспособными».

Оптимизм президента подкрепляется обнародованными на уходящей неделе статданными о состоянии экономики Украины. Так, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального ВВП во втором квартале в годовом выражении до 3,8% с 3,6%, согласно оперативным данным. Экономика растет уже десятый квартал подряд, и этот рост ускоряется третий квартал подряд.

Старт бюджетных баталий

На уходящей недели парламент обнародовал утвержденный Кабинетом министров 14 сентября проект государственного бюджета на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе роста реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%. Проект бюджета устанавливает предельный уровень дефицита госказны в размере почти 90 миллиардов гривен, или 2,3% ВВП. В основе сметы курс гривни к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Рост доходов госбюджета - на 9,9%, до 1,008 триллиона гривен на конец следующего года - правительство планирует обеспечить за счет повышения поступлений НДС, налога на доходы физических лиц, акцизного налога с произведенных в Украине товаров, налога на прибыль предприятий, прибыли госпредприятий.

В пятницу исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова представила проект госбюджета парламентариям, запустив процесс его обсуждения.

По ее словам, основным приоритетом проекта бюджетной сметы государства на 2019 год является фискальная консолидация, чтобы не превысить установленный предельный уровень бюджетного дефицита.

«Фискальная консолидация или, простыми словами, способность жить по собственным возможностям, является нашим приоритетом. Все 4 года дефицит госбюджета сокращается, и на 2019 год мы ставим четкий приоритет – не превысить 2,28%, не превысить 90 миллиардов гривен», - заявила Маркарова с трибуны Верховной Рады.

Она также отметила, что проект предполагает сокращение роли государства в экономике посредством снижения перераспределения доходов через госбюджет до 25%. При этом Маркарова заверила, что государство профинансирует все необходимые расходы, включая расходы на оборону и социальную сферу, а показатель госдолга будет снижен в рамках утвержденной правительством трехлетней стратегии.

Согласно Бюджетному кодексу, документ должен быть окончательно принят до 1 декабря, но, как показала практика последних лет, часто бюджетный процесс затягивается до сезона новогодних праздников.

Эксперты назвали проект бюджета следующего предвыборного года достаточно сдержанным. «Рост доходов бюджета составит 10%. Такой уровень, не превышающий темпы роста номинального ВВП (11%), предполагает практически неизменный уровень налоговой нагрузки. Доходные статьи выглядят реалистично», - подчеркнула старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская.

Что касается расходов, то она считает проблемным моментом вопрос субсидий и дальнейшего повышения цен на газ. «На субсидии для оплаты коммунальных услуг запланировано потратить 55 миллиардов гривен (в 2018 году – 71). Правительство, вероятно, надеется, что за счет более жестких критериев для получения субсидий получится сократить число их получателей», - предположила Пионтковская.

Также риском для выполнения бюджета эксперт называет традиционно завышенный план поступлений от приватизации и значительные объемы предстоящих в следующем году долговых выплат. «Чтобы новые займы не были чрезмерно дорогими, Украине нужна поддержка международных финансовых организаций, включая МВФ, Всемирный банк и Евросоюз, а инвесторам нужна уверенность в том, что будет макростабильность и не будет резких политических изменений», - отметила эксперт.

Затянувшиеся переговоры с МВФ

Переговоры с представителями миссии МВФ, которая работает в Киеве с 6 сентября и должна была завершить свой визит на уходящей неделе, затягиваются. Их ключевым вопросом является пересмотр цен на газ для населения, которые, по прогнозу Национального банка и с учетом программы сотрудничества с Фондом, должны вырасти на 25% в этом и на 15% - в следующем году.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что правительство достигло принципиальной договоренности с МВФ о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года, однако темп роста цены пока обсуждается.

Это подтвердил и первый вице-премьер-министр Степан Кубив, отметив, что переговоры проходят в позитивном ключе. «Принципиальные договоренности с МВФ проходят в позитивном тренде и при позитивном решении вопросов получения поддержки Украиной. Все обязательства, которые брала на себя Украина, она всегда выполняет в тех или иных договоренностях, которые носят характер отстаивания интересов государства», - сказал он.

Между тем, глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном еженедельном брифинге в Вашингтоне сообщил, что переговоры продолжаются. «Миссия МВФ была в Киеве и обсудила с украинским правительством нашу дальнейшую поддержку макроэкономической стабильности и экономического роста, и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются», - сказал он.

Международные партнеры Украины пристально следят за этим процессом. «Очень важно достичь хотя бы предварительного соглашения с МВФ. Если этого не произойдет, то возникает большой риск для финансовой стабильности в стране», - предупредил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Скорее всего, подробности итогов работы текущей миссии МВФ в Украине и достигнутых договоренностей украинских властей с кредитором в обмен на продолжение сотрудничества появятся не ранее следующей недели.

Ольга Гордиенко