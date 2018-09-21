Госдолг Украины сократился в долларах, но вырос в гривне

По сравнению с показателем на начало года объем госдолга в долларовом эквиваленте снизился на 1,9%, в гривневом эквиваленте - на 1,2%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за август сократился в долларовом эквиваленте на 0,86 миллиарда долларов, или на 1,1%, - до 74,85 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 91 миллиард гривень, или на 4,2%, - до 2,117 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, по сравнению с показателем на начало текущего года объем госдолга в долларовом эквиваленте снизился на 1,9%, в гривневом эквиваленте - на 1,2%.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте.

Кабинет министров 22 августа принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.