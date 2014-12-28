Путин разрешил дать триллион рублей на спасение пострадавших от санкций банков

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 23 федерального закона «о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», сообщают "Ведомости".

Документ был принят Госдумой 19 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря. Он, в частности, предусматривает право правительства в ходе исполнения бюджета в 2014 г. осуществлять в целях повышения капитализации российских банков имущественный взнос в имущество «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) в размере до 1 трлн руб. путем передачи облигаций федерального займа.

Читайте такжеFinancial Times: российские власти пытаются убедить свой народ в том, что рублевый кризис закончилсяКак отметил в ходе обсуждения в верхней палате парламента заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, на докапитализацию будет иметь право любой банк, но в пределах суммы его основного капитала. При этом сенаторы рекомендовали совету директоров АСВ обеспечить справедливый доступ банков к выделяемым средствам, а также учитывать репутацию и характер деятельности кредитных организаций в последние месяцы.

«Мы не должны давать денег тем, кто спекулировал и оказывал давление на российский рубль», — подчеркнул Журавлев.