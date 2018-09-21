В понедельник в Украине подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 24 сентября: 100 USD – 2806,2880 гривни; 100 EUR – 3299,9141 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2806,2880 (21 сентября – 2806,1850)

100 EUR – 3299,9141 (21 сентября – 3302,5991)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 21 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,05/28,07 гривни/доллар.

После снижения на 1 копейку в первой половине дня котировки гривни во второй половине дня вернулись к уровню открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,98/33,00 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0621 гривни/доллар.